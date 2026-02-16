قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
الضويني عن فرع الرواق الأزهري بالمظلات: صرح جديد لنشر الوسطية وبناء الوعي
دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يهزم شباب أهلي دبي 4-3
المواطن رقم واحد.. أحمد موسى عن حركة المحافظين الجدد: لدينا مشكلات
الأرخص في مصر.. مقارنة بين رينو تاليانت وبايك U5 PLUS

رينو تاليانت وبايك U5 PLUS
رينو تاليانت وبايك U5 PLUS
صبري طلبه

تعتبر السيارة رينو تاليانت وبايك U5 PLUS من أرخص سيارات السيدان المقدمة في السوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، مع طرحها بعدد من الفئات وباقة كبيرة من التجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أبرز مواصفات رينو تاليانت وبايك U5 PLUS، مع عرض أحدث الأسعار.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بمحرك قياسي سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تقدم السيارة بأبعاد خارجية تقدر بحوالي 4396 مم للطول الكلي، و1848 مم للعرض، وبارتفاع 1501 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بنسبة طول إجمالية بلغت 2649 مم.

بايك U5 PLUS 

بايك U5 PLUS 

 

زودت السيارة بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 111 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

وتأتي السيارة بايك U5 PLUS بنسبة طول كلي بلغت 4.660 مم، و1.820 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.480 مم، و155 مم للخلوص الارضي، وترتكز على قاعدة عجلات بنسبة طول قدرها 2670 مم.

سعر السيارة رينو تاليانت وبايك U5 PLUS

تقدم السيارة رينو تاليانت بسعر يتراوح بين 674,900 و 724,900 جنيه، بينما تقدم بايك U5 PLUS بسعر يبدأ من 724,900 وصولًا إلى 854,900 جنيه.

