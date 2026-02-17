قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الموديل والمواصفات.. أوبل انسيجنيا بـ 700 ألف جنيه في السوق المستعمل

أوبل انسيجنيا موديل 2016
أوبل انسيجنيا موديل 2016
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أوبل انسيجنيا موديل 2016

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل انسيجنيا موديل 2016، وتنتمي انسيجنيا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات أوبل انسيجنيا موديل 2016 الخارجية

أوبل انسيجنيا موديل 2016

تظهر سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2016 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك أوبل انسيجنيا موديل 2016

أوبل انسيجنيا موديل 2016

تحصل سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 146 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل انسيجنيا موديل 2016 الداخلية

أوبل انسيجنيا موديل 2016

زودت مقصورة سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2016 بالكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر أوبل انسيجنيا موديل 2016

أوبل انسيجنيا موديل 2016

تباع سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة أوبل انسيجنيا موديل 2016 السيارات السيدان انسيجنيا موديل 2016 محرك أوبل انسيجنيا سعر أوبل انسيجنيا مقصورة أوبل انسيجنيا سعر أوبل انسيجنيا موديل 2016

