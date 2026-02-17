قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

طال انتظارها .. ميزات وإصلاحات جديدة لتحديث OxygenOS .. إليك أهم تفاصيلها

لمياء الياسين

بدأت شركة ون بلس بطرح تحديث OxygenOS B40P02 لشهر فبراير 2026 لهواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية. بدأ الطرح في 5 فبراير 2026، وسيستمر على مراحل، ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى جميع الأجهزة المؤهلة بحلول 5 مارس تقريبًا. وكما هو معتاد، فإن التحديث تدريجي، لذا لن يتلقى جميع المستخدمين الإشعار في الوقت نفسه.
يحمل التحديث رقم الإصدار B40P02 (BRB1EX01) للهواتف وB40P02 (BRB3EX01) للأجهزة اللوحية. ويُحسّن هذا التحديث تطبيق الصور، وميزة الكتابة بالذكاء الاصطناعي، وميزة الخزنة الخاصة، بالإضافة إلى استقرار النظام بشكل عام.

حصل تطبيق الصور على العديد من التحسينات. أصبحت حركات الإيماءات عند التمرير لأعلى أو لأسفل أثناء تصفح الصور أكثر سلاسة واستجابة. يدعم تحرير الفيديو الآن القص، والتقسيم، ودمج مقاطع متعددة، وإضافة الموسيقى، والنصوص، وتعديل السرعة، والقص، وغيرها. تم تحسين ممحاة الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور أكثر وضوحًا مع آثار أقل وضوحًا بعد إزالة العناصر. كما تم تحسين ميزة إزالة الانعكاسات لتقليل الوهج في صور المستندات وصور الأشخاص الذين يرتدون النظارات.

 

أُضيفت ميزة "الظهور المفاجئ" الجديدة إلى خاصية تجميع الصور، مما يسمح بظهور العنصر خارج الإطار للحصول على تأثير متعدد الطبقات. تدعم الفلاتر الآن فئات الصور المتحركة، ولقطات الشاشة، وتسجيلات الشاشة، والصور المُعدّلة، مما يُسهّل تنظيم المحتوى. كما تُتيح أداة "التقويم التلقائي" تصحيح الصور المائلة، سواءً كانت صورًا شخصية أو مباني أو غيرها، أثناء القص والتدوير. وتم تحسين تحليل الصور المصغرة لعرض معاينات أسرع، ولكن هذا متاح فقط في نظام OxygenOS 16 والطرازات المدعومة.

تتيح ميزة "الكاتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، المتوفرة فقط على نظام OxygenOS 16 وبعض الأجهزة، الآن المزيد من سيناريوهات الكتابة. يمكن للمستخدمين إنشاء نصوص، ورسائل، ومقترحات، ووصف وظيفي، ونصوص فيديو باستخدام خيار "اكتب أي شيء".

تتوفر تحسينات على ميزة "الخزنة الخاصة" في نظام OxygenOS 14 والإصدارات الأحدث. أصبح الآن إضافة الصور والملفات أسرع، ويمكن للمستخدمين تعديل الصور والفيديوهات مباشرةً داخل "الخزنة الخاصة" دون الحاجة إلى فتحها أولاً. كما يتضمن التحديث تحسينات عامة على استقرار النظام.

 

أجهزة مؤهلة لنظام OxygenOS 16

تشمل الأجهزة المؤهلة التي تعمل بنظام OxygenOS 16 ما يلي:
ون بلس أوبن
سلسلة OnePlus 15
ون بلس 13 / ون بلس 13 آر
سلسلة OnePlus 12
ون بلس 11
ون بلس نورد 5
ون بلس نورد سي إي 5
ون بلس نورد 4
ون بلس باد 3 / ون بلس باد 2
أوكسجين أو إس 15 و 16

ون بلس نورد 3
أوكسجين أو إس 15

سلسلة OnePlus 10
سلسلة OnePlus Nord CE4
سلسلة OnePlus Nord CE3
جهاز لوحي من ون بلس
أوكسجين أو إس 14

سلسلة ون بلس 9
ون بلس 8 تي
ون بلس نورد 2 تي 5 جي
ون بلس نورد سي إي 2 لايت 5G
ون بلس باد جو
OxygenOS 13.1.0

ون بلس 8 / ون بلس 8 برو
أوكسجين أو إس 13.0.0

ون بلس نورد 2 5G
ون بلس نورد سي إي 2 5 جي
ون بلس نورد سي إي 5 جي

