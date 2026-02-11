قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم 11-2-2025
سقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. تحديث OxygenOS 16 يصل أجهزة وان بلس.. وأهم مواصفات Redmi K90 Ultra

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

تحديث OxygenOS 16 يصل إلى أجهزة وان بلس.. إليك الأجهزة المدعومة

بدأت شركة ون بلس بطرح تحديث OxygenOS 16.0.3.500 لمستخدميها  يتوفر التحديث الآن لهاتفي ون بلس 11 وون بلس 12R  وسيصل أولاً إلى عدد محدود من المستخدمين قبل أن يتم تعميمه على نطاق أوسع خلال الأيام القليلة القادمة. 

بالنسبة لهاتف OnePlus 11، يركز التحديث على تحسينات طفيفة في سهولة الاستخدام وتعزيزات أمنية وقد تم تحديث ميزات الخصوصية في هاتف OnePlus 11 و أصبح بإمكان المستخدمين الآن تصفح الملفات المخزنة في الخزنة الخاصة عن طريق تمرير شريط التمرير الجانبي كما يُمكن البحث عن الملفات مباشرةً داخل المجلدات الموجودة في الخزنة الخاصة

بميزات احترافية.. إليك أهم مواصفات هاتف Redmi K90 Ultra قبل انطلاقها

تُشير التقارير إلى أن شركة ريدمي تعمل على هاتف ريدمي K90 ألترا المخصص للسوق الصينية، والذي سيخلف هاتف ريدمي K80 ألترا الذي طُرح لأول مرة في يونيو 2025. وكان تقرير سابق قد أشار إلى أن K90 ألترا سيُطرح في الأسواق قبل سلفه بفترة طويلة. والآن، ظهر منشور جديد على منصة ويبو من مُسرّب معلومات موثوق به، يُؤكد هذا الادعاء.

بمناسبة عيد الحب.. ريلمي تطرح رسميا هاتف نارزو 90x 5G بلون جديد

أعلنت شركة ريلمي عن لون جديد لهاتفها الذكي الأكثر مبيعًا لعام 2025 ، ريلمي نارزو 90x 5G والذي يأتي باللون العنابي احتفالا بعيد الحب لينضم هذا اللون إلى اللونين الحاليين "الأزرق النيترو" و"الأزرق الفلاش"، ليصبح اللون الثالث المتاح للجهاز. 

سيُطرح الإصدار الخاص بعيد الحب باللون العنابي للبيع ابتداءً من 14 فبراير 2026سيكون متاحًا عبر موقع أمازون وموقع ريلني ولم تُعلن الشركة عن السعر بعد، ولكن من المتوقع أن يكون مماثلاً لأسعار الألوان الحالية وبما أن هذا مجرد لون جديد، فلا توجد أي تغييرات على المكونات أو البرامج. قد تُعلن ريلمي عن عروض خاصة بيوم الإطلاق أو خصومات محدودة

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا OxygenOS 1603500 هاتف OnePlus 11 هاتف ريدمي K80

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

فون دير لاين تؤكد الحاجة العاجلة لإجراءات جديدة لتعزيز التنافسية الأوروبية

الإتحاد الأوروبي

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون الاستراتيجية الأمنية الجديدة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي،

وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو لا يريد السلام ولا الدبلوماسية ويسعى لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد