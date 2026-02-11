أخبار التكنولوجيا.. تحديث OxygenOS 16 يصل أجهزة وان بلس.. وأهم مواصفات Redmi K90 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

تحديث OxygenOS 16 يصل إلى أجهزة وان بلس.. إليك الأجهزة المدعومة

بدأت شركة ون بلس بطرح تحديث OxygenOS 16.0.3.500 لمستخدميها يتوفر التحديث الآن لهاتفي ون بلس 11 وون بلس 12R وسيصل أولاً إلى عدد محدود من المستخدمين قبل أن يتم تعميمه على نطاق أوسع خلال الأيام القليلة القادمة.

بالنسبة لهاتف OnePlus 11، يركز التحديث على تحسينات طفيفة في سهولة الاستخدام وتعزيزات أمنية وقد تم تحديث ميزات الخصوصية في هاتف OnePlus 11 و أصبح بإمكان المستخدمين الآن تصفح الملفات المخزنة في الخزنة الخاصة عن طريق تمرير شريط التمرير الجانبي كما يُمكن البحث عن الملفات مباشرةً داخل المجلدات الموجودة في الخزنة الخاصة

بميزات احترافية.. إليك أهم مواصفات هاتف Redmi K90 Ultra قبل انطلاقها

تُشير التقارير إلى أن شركة ريدمي تعمل على هاتف ريدمي K90 ألترا المخصص للسوق الصينية، والذي سيخلف هاتف ريدمي K80 ألترا الذي طُرح لأول مرة في يونيو 2025. وكان تقرير سابق قد أشار إلى أن K90 ألترا سيُطرح في الأسواق قبل سلفه بفترة طويلة. والآن، ظهر منشور جديد على منصة ويبو من مُسرّب معلومات موثوق به، يُؤكد هذا الادعاء.

بمناسبة عيد الحب.. ريلمي تطرح رسميا هاتف نارزو 90x 5G بلون جديد

أعلنت شركة ريلمي عن لون جديد لهاتفها الذكي الأكثر مبيعًا لعام 2025 ، ريلمي نارزو 90x 5G والذي يأتي باللون العنابي احتفالا بعيد الحب لينضم هذا اللون إلى اللونين الحاليين "الأزرق النيترو" و"الأزرق الفلاش"، ليصبح اللون الثالث المتاح للجهاز.

سيُطرح الإصدار الخاص بعيد الحب باللون العنابي للبيع ابتداءً من 14 فبراير 2026سيكون متاحًا عبر موقع أمازون وموقع ريلني ولم تُعلن الشركة عن السعر بعد، ولكن من المتوقع أن يكون مماثلاً لأسعار الألوان الحالية وبما أن هذا مجرد لون جديد، فلا توجد أي تغييرات على المكونات أو البرامج. قد تُعلن ريلمي عن عروض خاصة بيوم الإطلاق أو خصومات محدودة