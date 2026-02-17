قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد المصري للفروسية يعلن تنظيم كأس مصر للفروسية 2026 بـ سوما باي

أعلن الاتحاد المصري للفروسية عن توقيع بروتوكول تعاون رسمي مع سوما باي، لتنظيم بطولة كأس مصر للفروسية 2026 بمدينة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاستثمار الرياضي وترسيخ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور ممثل عن وزارة الشباب والرياضة المصرية، بما يؤكد دعم الدولة الكامل للمبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة الرياضية ورفع كفاءتها التنظيمية والفنية.

ويأتي هذا التعاون في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الرياضي، من خلال إشراكه كشريك فاعل في تمويل وتنفيذ وإدارة الفعاليات الرياضية الكبرى. وأكد الاتحاد أن استضافة كأس مصر للفروسية 2026 في سوما باي تمثل بداية مرحلة جديدة من الانفتاح على الاستثمارات الخاصة في رياضة الفروسية، بما يسهم في رفع مستوى التنظيم، وتطوير المعايير الفنية، وجذب رعاة وشركاء جدد، بالإضافة إلى دعم السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة البطولات الكبرى.

كما أوضح الاتحاد أن البطولة ستقام وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر ويعزز حضور الفروسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا عمليًا لشراكة ناجحة بين الاتحاد والقطاع الخاص، بدعم من وزارة الشباب والرياضة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في دعم وتطوير الرياضة المصرية.

ويؤكد الاتحاد المصري للفروسية أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من المبادرات المستقبلية التي تستهدف تطوير منظومة تنظيم البطولات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز نمو رياضة الفروسية في مصر بشكل مستمر .

