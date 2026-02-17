سونيا الحبال: طاقة الطعام تؤثر على علاقات الأسرة وحياتنا اليومية

أكدت سونيا الحبال خبيرة الطاقة، أن للطعام طاقة قوية تؤثر بشكل مباشر على حياتنا اليومية وعلاقاتنا الأسرية، مشيرة إلى أن طريقة إعداد الطعام وتقديمه يمكن أن تعزز الروابط بين الزوجين والأبناء، أو على العكس، تزيد التوتر والخلافات إذا تم الطهي أو الأكل في أجواء منزعجة.

وقالت سونيا الحبال خبيرة الطاقة، خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض الأطعمة مثل المحشي وورق العنب تجمع بين عناصر مختلفة من الطاقة، ما يجعلها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، بشرط عدم الإفراط في البهارات التي قد تثير الانفعالات.

وشددت سونيا الحبال خبيرة الطاقة، على أن الأطعمة التي تُطهى في لحظات زعل أو ضيق يمكن أن تخزن طاقة سلبية تستدعي ذكريات أو مشاعر غير مرغوبة عند تناولها لاحقًا، لذلك من المهم ضبط الحالة النفسية للطاهي قبل البدء في الطهي.