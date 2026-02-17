أحمد عز: عندنا أزمة في الورق وغياب التنوع في السينما

أكد النجم أحمد عز إلى وجود أزمة حقيقية في صناعة السينما، موضحًا: عندنا مشكلة في الورق والأفكار، والأفلام مؤخرًا بقت نفس التوجه، وجزء كبير من الريادة والنجاح المصري هو فنه.



وشدد عز أن الحفاظ على مكانة السينما المصرية يتطلب تطوير الأفكار والاهتمام بجودة النصوص، مشددًا على أن الفن كان ولا يزال أحد أهم عناصر القوة الناعمة المصرية في المنطقة.



تحدث الفنان أحمد عز عن كواليس مشاركته في فيلم «7Dogs»، معربًا عن سعادته بخوض تجربة وصفها بالمختلفة في مسيرته الفنية، مؤكدًا أنه تعلم منها الكثير على المستويين المهني والإنساني.



وقال عز، خلال تصريحات إذاعية، إن تجربة العمل في الفيلم لم يسبق له أن خاض مثلها من قبل، مشيرًا إلى أن مفهوم النجومية لا يرتبط بحجم الإيرادات أو الشعور بالنجاح الشخصي، بقدر ما يرتبط بالالتزام والانضباط في العمل. وأضاف: «اتعلمت إن النجومية مش إيرادات أو إنك تشوف نفسك، النجومية التزام»، لافتًا إلى التزام النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي بمواعيد التصوير، موضحًا: «لو هنصور الساعة 6 الصبح، كانت الساعة 6 تكون جاهزة».



ويضم فيلم «7Dogs» نخبة من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، وهالة صدقي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

