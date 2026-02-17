الجزائر تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت لجنة رصد الأهلة في الجزائر، مساء اليوم، أن يوم غدٍ الأربعاء سيكون المتمم لشهر شعبان، على أن يكون يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن عمليات تحري الهلال جرت عبر لجان مختصة منتشرة في مختلف ولايات الوطن، وبالاستعانة بوسائل الرصد الفلكية والبصرية، غير أن نتائج المتابعة لم تُثبت رؤية الهلال بالطرق الشرعية المعتمدة.

وبهذا القرار، تنضم الجزائر إلى عدد من الدول التي أعلنت أن الخميس هو غرة شهر رمضان، في حين كانت دول أخرى قد أعلنت ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، معتبرة أن الأربعاء هو أول أيام الشهر الفضيل.

وفي سياق متصل، أعلنت كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر واليمن ثبوت رؤية الهلال، ليكون الأربعاء 18 فبراير أول أيام رمضان فيها. في المقابل، أكدت مصر والأردن تعذر رؤية الهلال، ليكون الأربعاء متممًا لشهر شعبان، والخميس أول أيام الشهر الكريم.

كما أعلنت سوريا أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو أول أيام رمضان، بعد عدم ثبوت الرؤية الشرعية.