عاجل
بعد قليل.. محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة
بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
ما الدور المتوقع من مجلس السلام بشأن إعمار غزة؟.. وزير العدل الفلسطيني السابق يوضح

البهى عمرو

قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق، إنّ تأسيس مجلس السلام العالمي جاء استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، باعتباره إطارًا لوقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب المعلنة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، مقدم برنامج "هذا المساء"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الموقف الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية يتمثل في إنهاء حالة الحرب وتحقيق وقف إطلاق النار، وضمان الوحدة الجغرافية والولاية القانونية لقطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، باعتبارها وحدة إقليمية واحدة تخضع لسيادة فلسطينية كاملة.

وتابع، القرار 2803 جاء صحيحًا من حيث تشكيل مجلس سلام عالمي، إلا أنه -من وجهة نظر القانون الدولي-  يفتقر إلى المرجعيات التابعة للأمم المتحدة، إذ إنه يتبع شخصيًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يفقده الشخصية القانونية الدولية لعدم استناده المباشر إلى مجلس الأمن، رغم إصدار المجلس تقارير دورية كل ستة أشهر حول الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر، أن هذه الترتيبات همشت الدور الرئيسي للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك القرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأشار، إلى أن مجلس السلام العالمي أو اتفاق شرم الشيخ نص على حق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية، ولكن بشروط، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الشعوب.
 

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

في رمضان.. القنصلية الروسية بالغردقة تطالب مواطنيها بتجنب الشرب والتدخين في الأماكن العامة

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في اجتماع تحالف الدلتا للصناعات الغذائية.. صور

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

