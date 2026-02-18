قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد المطالبة باسترداد 16 مليون جنيه من الوفد.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بالإمارات والكويت وصعود محدود في السعودية اليوم الأربعاء

رانيا أيمن

تشهد أسعار الذهب في الدول العربية موجة ارتفاع جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، مدعومة بصعود المعدن النفيس عالميًا واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تحركات الدولار وترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة. 

ويأتي هذا الصعود في وقت يواصل فيه المستثمرون الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ما انعكس على الأسعار في أسواق الخليج.

وقد جاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 580.76 درهم

فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 532.36 درهم

وسجل عيار 21 نحو 508.17 درهم

بينما وصل عيار 18 إلى 435.57 درهم

وعيار 14 سجل 338.78 درهم

كما بلغ سعر أونصة الذهب للبيع نحو 18,063.63 درهمًا، في حين سجل سعر الشراء نحو 18,067.30 درهم.


كذلك ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم في المملكة العربية السعودية وقد جاءت كالتالي:

سجل عيار 24 نحو 573.23 ريال

ووصل عيار 22 إلى نحو 540.05 ريال

فيما بلغ عيار 21 نحو 514.70 ريال

وسجل عيار 18 نحو 441.03 ريال.

فيما جاءت أسعار الذهب اليوم في الكويت مرتفعة نسبيًا وواصلت صعودها مع بداية تعاملات اليوم وجاءت كالتالي:

 عيار 24 سجل نحو 48.550 دينارًا

عيار 22 وصل إلى نحو 44.500 دينارًا، 

بينما بلغ عيار 21 نحو 42.475 دينارًا، 

وسجل عيار 18 نحو 36.400 دينارًا، 

وعيار 14 وصل إلى 28.325 دينارًا، 

وعيار 12 سجل نحو 24.275 دينارًا. 

كما سجلت الأونصة نحو 1510.025 دينارًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 339.850 دينارًا، وسجلت الأونصة بالدولار نحو 4928.78 دولارًا.

وتعكس هذه التحركات حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، وفي مقدمتها تحركات الدولار وأسعار الفائدة، ما يبقي المعدن الأصفر في دائرة الضوء لدى المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العربية.


 

أسعار الذهب في السعودية أسعار الذهب في الإمارات أسعار الذهب في الكويت أسعار الذهب اليوم الذهب في الدول العربية

