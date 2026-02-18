قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
محافظات

إبداعات طلاب المعاهد الأزهرية في معرض فني ببني سويف

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

افتتح فضيلة الشيخ عبد الموجود عبدالله دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، أمس الثلاثاء المعرض الفني الذي نظمه توجيه التربية الفنية والإقتصاد المنزلي بالمنطقة تحت عنوان " مبدعو منطقة بني سويف الأزهرية ينطلقون" والذي أقيم بديوان عام المنطقة الأزهرية،

شهدت الفعالية، حضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف،  أحمد حلمي، مدير عام قصر ثقافة بنى سويف، القمص أرميا عبده بمطرانية بني سويف، فضيلة الشيخ جمعة محمد حسن، مدير التوجيه بمنطقة وعظ بنى سويف، المهندس محمد بكرى، رئيس الوحده المحلية لمركز و مدينة بني سويف، ونخبة من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة، بالاضافة إلى مديرى الإدارات التعليمية والعاملين بديوان عام المنطقة الأزهرية.


وجاء المعرض ليجسد إبداعات طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية فى مجالات الفنون المختلفة، حيث تضمن مجموعة متميزة من اللوحات والأعمال الفنية التي عكست مواهب الطلاب وقدراتهم على التعبير الفني الراقي فى إطار القيم الأزهرية الأصيلة.


وأشاد الحضور بما تضمنه المعرض من أعمال فنية مبدعة تعكس وعي الطلاب وحسهم الفني، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في تنمية شخصية الطالب الأزهري وصقل مواهبه فى مختلف المجالات.


كما أعرب فضيلة الشيخ عبد الموجود دسوقي، عن سعادته بما شاهده من مستوى فني متميز، مثمناً جهود توجيه التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، والمعلمين في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، مؤكداً أن الأزهر الشريف يحرص على دعم الأنشطة الفنية والثقافية إلى جانب التفوق العلمي.


واختتمت فعاليات الافتتاح، بتكريم رئيس المنطقة للأستاذة أسماء مختار، موجه التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بالمنطقة، وجميع موجهى ومعلمي ومعلمات التربية الفنية بمختلف الإدارات التعليمية، تقديراً لجهودهم المخلصة وما قدموه من أعمال فنية متميزة ومبدعة، أسهمت في نجاح المعرض وإظهاره بالمستوى المشرف، كما وجه فضيلته خالص الشكر والتقدير إلى السادة الحضور الكرام، الذين شرفوا فعاليات المعرض بحضورهم الكريم، وكان لتواجدهم بالغ الأثر في دعم المبدعين واطفاء أجواء من التقدير والتحفيز، بما يعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات المجتمع لدعم العملية التعليمية والأنشطة الإبداعية لدى أبناء الأزهر الشريف.

بني سويف منطقة بني سويف الازهرية الازهر الشريف

