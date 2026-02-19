العمال في مأمن.. عقوبات رادعة على المتقاعسين عن نقل المصابين والإبلاغ عن الحوادث

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة بحق كل من يتقاعس عن نقل المصاب إلى جهة العلاج أو الإبلاغ عن حوادث العمل، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز جسيم، فضلًا عن فرض غرامات على المخالفات المتعلقة ببيانات واشتراكات التأمينات.

تنص المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:



1-عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون.

2-عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:

1-عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة.

2-عدم موافاة الهيئة بملف التأمينات الاجتماعى للمؤمن عليه في حالة طلبه.

3-الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات، وتضاعف العقوبة في حالة العود.