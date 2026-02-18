الزاوية الحمراء تشهد حادثًا مفاجئًا.. ميكروباص يسقط والحظ ينقذ الركاب

في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، شهدت منطقة الزاوية الحمراء حادثًا مفاجئًا عقب سقوط سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب داخل حفرة عميقة بأحد مواقع الأعمال الجارية، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لكشف ملابسات الحادث وطمأنة المواطنين.

ومن جانبه، كشف محمد إبراهيم أحد الشهود على الحادث بمحافظة القاهرة تفاصيل حادث سقوط ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء، قائلًا إن موقع الحادث تابع لأعمال خاصة بمشروع للصرف الصحي، ولا يقع ضمن نطاق إشراف المحافظة.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحفرة ناتجة عن مشروع ينفذه الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، موضحًا أن السائق تجاوز الحواجز والسور المحيط بمنطقة الأعمال، ما أدى إلى سقوط السيارة بكاملها داخل موقع الحفر.

وأكد أن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة، لافتًا إلى أن جميع الركاب تمكنوا من الخروج من الحفرة دون إصابات بالغة، فيما جرى التعامل الفوري مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع ومنع تكرار الواقعة.

وشهدت المنطقة حالة من الارتباك عقب الحادث، خاصة مع تداول أنباء عن إصابة عدد من الركاب، حيث أوضحت المعلومات الأولية إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة، نتيجة عمق الحفرة التي تمتد لعدة أمتار، وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.