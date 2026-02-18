غرفة المنشآت السياحية: شهر رمضان موسم استثنائي للقطاع

تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى والعربى والإسلامى بقرب حلول شهر رمضان المعظم، متمنية أن يعيده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رمضان موسمًا استثنائيًا للمطاعم والمنشآت السياحية

وأكدت الغرفة، أن شهر رمضان يمثل موسمًا استثنائيًا لقطاع المطاعم والمنشآت السياحية، حيث تسهم المطاعم السياحية بدور حيوي في تنشيط السياحة المحلية والعربية، من خلال تقديم عروض إفطار وسحور تنافسية، وإنشاء خيام رمضانية مرخصة، وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية تجذب الرواد والسائحين، بما يعزز من حركة السياحة الداخلية ويزيد من العائد الاقتصادي للقطاع.

وأشارت الغرفة إلى أن المنشآت السياحية تسهم خلال الشهر الكريم في تعزيز التكافل المجتمعي، عبر المشاركة في المبادرات الخيرية وتوفير وجبات للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تحويل بعض المنشآت إلى كافيهات ساهرة تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة خلال الفترات المسائية وحتى موعد السحور.

وشددت الغرفة على أهمية التزام المنشآت السياحية بكافة الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، وفق التراخيص الصادرة عن وزارة السياحة والآثار ، وبالتنسيق مع اشتراطات السلامة والحماية المعتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية، بما يضمن تقديم خدمات سياحية متميزة وآمنة تحافظ على خصوصية الشهر الكريم وقيمه المجتمعية..

ودعت الغرفة أعضاءها إلى استثمار الموسم الرمضاني في تقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة، مع طرح عروض سعرية مناسبة لوجبتي الإفطار والسحور، بما يحقق التوازن بين جودة المنتج والسعر المناسب، ويسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري.

وأكدت الغرفة استمرارها في تقديم الدعم الفني والإرشادي لأعضائها خلال الموسم الرمضاني، لضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس مكانة مصر السياحية إقليميًا ودوليًا.