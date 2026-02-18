قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غرفة المنشآت السياحية: شهر رمضان موسم استثنائي للقطاع

محمد الاسكندرانى

تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى والعربى والإسلامى بقرب حلول  شهر رمضان المعظم، متمنية أن يعيده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رمضان موسمًا استثنائيًا للمطاعم والمنشآت السياحية

وأكدت الغرفة، أن شهر رمضان يمثل موسمًا استثنائيًا لقطاع المطاعم والمنشآت السياحية، حيث تسهم المطاعم السياحية بدور حيوي في تنشيط السياحة المحلية والعربية، من خلال تقديم عروض إفطار وسحور تنافسية، وإنشاء خيام رمضانية مرخصة، وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية تجذب الرواد والسائحين، بما يعزز من حركة السياحة الداخلية ويزيد من العائد الاقتصادي للقطاع.

وأشارت الغرفة إلى أن المنشآت السياحية تسهم خلال الشهر الكريم في تعزيز التكافل المجتمعي، عبر المشاركة في المبادرات الخيرية وتوفير وجبات للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تحويل بعض المنشآت إلى كافيهات ساهرة تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة خلال الفترات المسائية وحتى موعد السحور.

وشددت الغرفة على أهمية التزام المنشآت السياحية بكافة الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، وفق التراخيص الصادرة عن وزارة السياحة والآثار ، وبالتنسيق مع اشتراطات السلامة والحماية المعتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية، بما يضمن تقديم خدمات سياحية متميزة وآمنة تحافظ على خصوصية الشهر الكريم وقيمه المجتمعية..

ودعت الغرفة أعضاءها إلى استثمار الموسم الرمضاني في تقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة، مع طرح عروض سعرية مناسبة لوجبتي الإفطار والسحور، بما يحقق التوازن بين جودة المنتج والسعر المناسب، ويسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري.

وأكدت الغرفة استمرارها في تقديم الدعم الفني والإرشادي لأعضائها خلال الموسم الرمضاني، لضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس مكانة مصر السياحية إقليميًا ودوليًا.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

محافظ بورسعيد يتفقد طريق التفريعة بطول 6 كم بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يتفقد طريق التفريعة بطول 6 كم في بورفؤاد

جانب من جولة محافظ سوهاج الجديد

محافظ سوهاج يستهل عمله بجولة ميدانية في الشوارع

محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسى والقيادات والأهالي بحلول شهر رمضان

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

