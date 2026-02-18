عاصفة انتقادات تطال جوزيه مورينيو بعد تصريحاته عن فينيسيوس

أثارت تصريحات المدير الفني لفريق بنفيكا، جوزيه مورينيو، حالة واسعة من الجدل بعد تعليقه على واقعة الإساءة العنصرية المرتبطة بنجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، وسط موجة غضب من لاعبين ومحللين.

وخلال تصريحات إعلامية عقب المباراة، أشار مورينيو إلى أن اللاعب البرازيلي ربما يكون قد استفز خصمه قبل الواقعة، مؤكدًا أنه لا يصدق رواية أي طرف بشكل كامل، ويفضل التزام الحياد، كما لمح إلى أن مثل هذه الأحداث تتكرر في الملاعب التي يشارك فيها فينيسيوس.

تصريحات مدرب بنفيكا قوبلت بانتقادات حادة، حيث اعتبرها كثيرون تبريرًا غير مباشر للسلوك العنصري.

وأكد نجم ريال مدريد، ترينت ألكسندر-أرنولد، أن ما حدث يُعد وصمة على جبين كرة القدم، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه التصرفات داخل الملاعب أو خارجها.

وأضاف أن اللاعب البرازيلي تعرض لمواقف مشابهة عدة مرات خلال مسيرته، وأن تكرار هذه الوقائع يسيء للعبة ولصورتها أمام الجماهير.

من جانبه، انتقد النجم الهولندي المعتزل كلارنس سيدورف تصريحات مورينيو، واصفًا إياها بالخطأ الفادح، موضحًا أن ربط الاستفزاز بتبرير العنصرية يرسل رسالة خطيرة، وقد يُفهم منه التساهل مع الإساءات.

وأكد أن أي سلوك عنصري يجب رفضه بشكل قاطع، دون ربطه بتصرفات اللاعب داخل الملعب، مشددًا على أن مكافحة العنصرية مسؤولية جماعية في كرة القدم.

سجل سابق من الوقائع والعقوبات

وكان فينيسيوس قد تحدث في أكثر من مناسبة عن تعرضه لإساءات عنصرية في الملاعب الإسبانية، بينما شهدت إحدى القضايا السابقة صدور أحكام قضائية ضد مشجعين من فالنسيا بعد إدانتهم بتوجيه إساءات عنصرية ضده خلال مباراة بالدوري.

وتجددت الدعوات بعد الأزمة الأخيرة لتشديد العقوبات وتطبيق إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة داخل الملاعب الأوروبية.