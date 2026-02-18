أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة أسماء جلال لجمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وشاركت أسماء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"،و ظهرت بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية فستانًا باللون الأحمر، وبدون مكياج.



وأكدت أسماء جلال أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، سواء على مستوى القصة أو الشخصيات، معربة عن حماسها الشديد للتعاون مع أحمد فهمي وفريق العمل، ومتمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه.

يُذكر أن أسماء جلال حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، ما جعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

تشارك أسماء جلال حاليًا في فيلم «إن غاب القط» المعروض في السينمات بجميع دور العرض.