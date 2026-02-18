أستاذ أصول دين : برنامج نورانيات قرآنية يستهدف منع الشبهات والتحذير من الشهوات

قال الدكتور مجدي عبدالغفار الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومقدم برنامج «نورانيات قرآنية»على قناة "صدى البلد"، إن شهر رمضان المعظم، مخزون استراتيجي من الخيرات، فكيف يخرج المسلم من رمضان دون تلك الخيرات.

وأوضح عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من برنامج نورانيات قرآنية يوميا في رمضان، منع الشبهات وتذكير الناس بكل شيئ ينفع البشرية، وتحذيرهم من الشهوات، ودفع الشبهات، وتغيير سلوك الإنسان من خلال النصح والإرشاد.

وذكر: المسلم إذا استمع للبرنامج وتعلم ما ينفعه وسمع التحذيرات فيما يخص ما لا ينفعه سيتحرك بعدها إلى الصراط المستقيم.

وأردف أن الصراط المستقيم، هو طريق الهداية، ومن استقام بالدين، أقام الدنيا وعمر فيها من الهداية، معلقا: يجب أن نستذكر عيوبنا والسلبيات والابتعاد عنها، وأن نعيش على إعمار الأرض، من خلال الصراط المستقيم.

وأوضح: في ناس بتفكر وهي بتصلي، يجب الاستماع والإنصات للقرآن الكريم، والأخذ بأيدي الآخرين للصراط المستقيم.