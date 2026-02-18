قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
فن وثقافة

دينا الشربيني تتصدر ترند جوجل بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تصدرت النجمة دينا الشربيني تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اتنين غيرنا والذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي .


مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الاولى.. والد دينا الشربيني يتبرأ منها وآسر ياسين يعانى من الطلاق

عرضت قناة ON، الحلقة الأولى من مسلسل "اتنين غيرنا"، عبر شاشتها في تمام الساعة 7 مساءً، ضمن خريطتها لمسلسلات رمضان 2026.

تبدأ باحتفال دكتور جامعي يُدعى "حسن" الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، بعيد ميلاده بالتزامن مع الفنانة "نور أبو الفتوح"التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني.
ولكن يعكر صفو احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها، مذيعة تستعرض خلال تقريرها عن علاقتها بوالدها الذي تبرأ منها منذ طفولتها وهو ما يدفعها لأخذ بعض المهدئات.
وبمشهد كوميدي، تتصل والدة حسن بصديقه المذيع مروان رضا، أثناء تقديمه لحلقة على الهواء وتبلغه بأن صديقه يرغب في إلغاء موعده مع الطبيب النفسي، وتؤكد عليه باقناعه عن العدول عن ذلك وإخبار الطبيب بأنه طلق زوجته منذ 3 سنوات ولا يرغب في الدخول بعلاقات أخرى.
وعند وصول آسر ياسين لمكتبع، تتصل طليقته التي تجسد شخصيتها الفنانة هنادي مهنا به مكالمه فيديو لتحتفل معه رفقة نجلهما بعيد ميلاده.
وأثناء تصوير دينا الشربيني لأحد مشاهدها في عملها الجيد، تتصل والدتها لتخبرها بأن والدها فقل للمستشفى وتعرض لجلطه وتطلب منها تحويل أموال، وعند انتهاء المكالمة يظهر تأثرها الشديد.
وتذهب دينا الشربيني لزيارة والدها في المستشفي وتدخل غرفته للاطمئنان عليه، وتتذكر لحظة طرده لها من المنزل بسبب رغبتها في التمثيل.
وبالتزامن يذهب آسر ياسين، للطبيب النفسي ويطلب منه الجانب الخفي في حياته ليستعيد لحظة طلاقه وهو الأمر اللي وصفه بـ "بتر".
مسلسل "اتنين غيرنا"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، مما يشكل نقطة تحول في حياته وقصة تجمعهما بالرغم من الصعاب.

مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة الفنان آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، فدوى عابد، هنادي مهنا، سحر رامي، بسنت شوقي، صفوة، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي

روجينا

روجينا تتوهج في حد أقصى .. وصباح تخطف الأنظار .. وإشادات بأسلوب المخرجة مايا زكى

مسلسل صحاب الأرض

مسلسل صحاب الأرض الحلقة 1.. منة شلبي تنقذ ابن شقيق إياد نصار

ايناس مكي

إيناس مكي: متحمسة لمشاهدة مسلسل وننسى اللى كان لهذا السبب | خاص

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

