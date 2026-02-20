قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

كيف تعامل قانون الاتصالات مع المتورطين في إساءة الاستخدام والتخريب.. تفاصيل

قانون الاتصالات
قانون الاتصالات
حسن رضوان

حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبات حازمة لكل من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات أو يتعمد مضايقة الآخرين بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك لضمان سلامة البنية التحتية وحماية حقوق المواطنين.

استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات

ونصت المادة 76 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين باستخدام أجهزة الاتصالات بطريقة مسيئة.

كما نص القانون على عقوبات أشد حال التعرض للبنية التحتية لشبكات الاتصالات، حيث يُعاقب بالسجن وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا ومائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا مبانٍ أو منشآت مخصصة لشبكات الاتصالات أو جعل خطوطها غير صالحة للاستعمال، بما يؤدي إلى انقطاع الاتصالات حتى ولو مؤقتًا.

أما إذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة بين 500 و1000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعكس القانون حرص الدولة على ضبط استخدام أجهزة الاتصالات وحماية الشبكات الحيوية، مع حماية المستخدمين من المضايقات والتصرفات غير القانونية التي قد تعطل سير خدمات الاتصالات الحيوية.

قانون الاتصالات اساءة الاستخدام التخريب

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حادثة بورسعيد الإسماعيلية

نزيف الأسفلت على طريق بورسعيد الإسماعيلية.. مصرع 10 عمال تحت عجلات تريلا مسرعة وأشلاء الضحايا تملأ المكان

إيران

أستاذ قانون دولي: الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة… وضربة أمريكية لإيران دون تفويض من الأمم المتحدة عدوان صريح

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: البدء في تنفيذ مشروع تحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

