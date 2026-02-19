رئيس غرفة القاهرة يتفقد معرض أهلا رمضان الرئيسي بالقاهرة ويشيد بالإقبال الكبير

أكّد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، أن معارض أهلاً رمضان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم في ظل شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال تفقده أجنحة معرض أهلاً رمضان الرئيسي بالقاهرة مساء أمس الأربعاء للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وتنوعها وتخفيضات الأسعار.

واستطلع “العشري” بعض آراء المواطنين حول معروضات السلع بـ"المعرض" والإيجابيات والسلبيات من أجل وضع ذلك في الاعتبار خلال تنظيم المعارض القادمة.



وأشاد "العشري" بإقبال المواطنين على معرض أهلاً رمضان الرئيسي بالقاهرة، بعد التقارير التي رفعتها له لجنة المعرض طوال فترة المعرض، قائلًا: "هذا أسعدني شخصيًا"؛ لأننا نُوفر احتياجات أهالينا من المستلزمات الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة، ويتم الاستفادة منها بهذا الإقبال، موجهًا شكره لكل من ساهم في نجاح هذا المعرض وظهوره بهذا الشكل المشرف والمفيد لأهالينا المواطنين، وأيضًا للعارضين.