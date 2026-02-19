قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يتفقد معرض أهلا رمضان الرئيسي بالقاهرة ويشيد بالإقبال الكبير

ولاء عبد الكريم

أكّد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، أن معارض أهلاً رمضان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم في ظل شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال تفقده أجنحة معرض أهلاً رمضان الرئيسي بالقاهرة مساء أمس الأربعاء للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وتنوعها وتخفيضات الأسعار.

واستطلع “العشري” بعض آراء المواطنين حول معروضات السلع بـ"المعرض" والإيجابيات والسلبيات من أجل وضع ذلك في الاعتبار خلال تنظيم المعارض القادمة.


وأشاد "العشري" بإقبال المواطنين على معرض أهلاً رمضان الرئيسي بالقاهرة، بعد التقارير التي رفعتها له لجنة المعرض طوال فترة المعرض، قائلًا: "هذا أسعدني شخصيًا"؛ لأننا نُوفر احتياجات أهالينا من المستلزمات الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة، ويتم الاستفادة منها بهذا الإقبال، موجهًا شكره لكل من ساهم في نجاح هذا المعرض وظهوره بهذا الشكل المشرف والمفيد لأهالينا المواطنين، وأيضًا للعارضين.

معرض أهلاً رمضان السلع الغذائية المستلزمات الرمضانية أيمن العشري

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

نور النبوي بطل النسخة العربية لفيلم الأنيميشن العالمي معّوز GOAT

تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إفراج

الأوبرا تعلن تفاصيل فعالياتها في شهر رمضان

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

