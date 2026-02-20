مع بداية الشهر الكريم يواجه كثير من الصائمين حالة من الإرهاق غير المتوقّع خاصة في أول أسبوع رمضان حيث يتغيّر نظام الأكل والنوم بشكل مفاجئ.

ورغم أن الصيام بحد ذاته ليس سببًا مباشرًا للتعب، إلا أن هناك أخطاء تقع فيها في أول أسبوع رمضان وتسبب تعب شديد دون أن تنتبه إليها. معرفة هذه الأخطاء وتجنبها يساعدك على استعادة نشاطك سريعًا والاستمتاع بالشهر دون إرهاق.

1. إهمال وجبة السحور أو جعلها خفيفة جدًا

السحور

أحد أهم الأخطاء في أول أسبوع رمضان هو تجاهل السحور أو الاكتفاء بكوب شاي وقطعة خبز. السحور هو الوقود الحقيقي لساعات الصيام الطويلة، وعندما يكون غير متوازن ينخفض مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى صداع وخمول وضعف تركيز.

الحل هو تناول سحور يحتوي على بروتين مثل البيض أو الزبادي، مع كربوهيدرات معقدة مثل الخبز الأسمر أو الشوفان، إضافة إلى خضروات وألياف تساعد على الشبع لفترة أطول.

2. الإفراط في تناول الحلويات بعد الإفطار

في أول أسبوع رمضان تزداد الرغبة في تعويض ساعات الصيام بتناول كميات كبيرة من الحلويات. هذا التصرف يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة ثم يهبط بشكل حاد، ما يسبب شعورًا بالتعب والنعاس بعد وقت قصير.

كما أن الإفراط في السكريات يرهق الجهاز الهضمي ويؤثر على جودة النوم، فيستيقظ الصائم مرهقًا في اليوم التالي. الاعتدال هو الحل، ويمكن الاكتفاء بقطعة صغيرة بعد وجبة متوازنة.

3. قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور

الجفاف من أبرز أسباب التعب الشديد في أول أسبوع رمضان. كثيرون ينسون شرب الماء الكافي بعد الإفطار، ويكتفون بالمشروبات المحلاة أو المنبهات.

نقص السوائل يؤدي إلى صداع، دوخة، ضعف تركيز، وإحساس عام بالإجهاد. لذلك من المهم توزيع شرب الماء تدريجيًا من الإفطار حتى السحور، بمعدل مناسب يساعد الجسم على تعويض ما فقده خلال النهار.

4. اضطراب النوم والسهر الطويل

من الأخطاء الشائعة في أول أسبوع رمضان السهر لساعات متأخرة لمشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف، ثم الاستيقاظ مبكرًا للسحور دون الحصول على قسط كافٍ من النوم.

قلة النوم تؤثر على توازن الهرمونات المسؤولة عن الطاقة والمزاج، وتزيد من الشعور بالخمول خلال النهار. تنظيم وقت النوم ولو بتقسيمه بين الليل وقيلولة قصيرة بعد الظهر يساعد على تقليل التعب بشكل واضح.

5. شرب كميات كبيرة من القهوة بعد الإفطار

يعتقد البعض أن شرب القهوة بكثرة بعد الإفطار يعوّض غيابها خلال النهار، لكن هذا من الأخطاء التي تسبب تعب شديد في أول أسبوع رمضان.

الإفراط في الكافيين يؤدي إلى اضطراب النوم وزيادة ضربات القلب وأحيانًا صداع في اليوم التالي نتيجة انسحاب الكافيين أثناء الصيام. الأفضل تقليل الكمية تدريجيًا والاكتفاء بفنجان واحد في وقت مبكر من المساء.

6. تناول وجبة إفطار ثقيلة جدًا دفعة واحدة

البدء بوجبة دسمة وكبيرة فور الأذان يرهق المعدة ويحوّل معظم طاقة الجسم إلى عملية الهضم، ما يسبب شعورًا بالكسل والنعاس.

الطريقة الأفضل هي كسر الصيام بالتمر والماء، ثم صلاة المغرب، وبعدها تناول وجبة متوازنة تحتوي على بروتين وخضار ونشويات معتدلة.

7. تجاهل النشاط البدني تمامًا

بعض الناس يتوقفون عن أي حركة في أول أسبوع رمضان خوفًا من التعب، لكن قلة الحركة تزيد الشعور بالخمول. المشي الخفيف بعد الإفطار يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين مستوى الطاقة.

كيف تتجنب التعب في أول أسبوع رمضان

للتغلب على الأخطاء التي تسبب تعب شديد في أول أسبوع رمضان احرص على

تنظيم مواعيد النوم

شرب كمية كافية من الماء

تناول سحور متوازن

تقليل السكريات والمنبهات

الحفاظ على حركة خفيفة يوميًا