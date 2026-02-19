مسلسل المصيدة الحلقة 2 .. مطاردة شرسة بين حنان مطاوع وعصابة.. وسلوى خطاب ترفض العريس

شهد مسلسل المصيدة الحلقة الثانية تصاعدا في الأحداث حيث نظمت حنان مطاوع مقابلة لخالتها التى تقوم بدورها سلوى خطاب لرؤية عريس جديد لها الا أن سلوى قررت رفض العريس بعد رؤيته كونه غير مناسب لمستوها الاجتماعى.

كما شهدت الحلقة مطاردة قوية بين حنان مطاوع وعصابة رأتها فى الشارع ولكن استطاعت حنان الهروب منه.

أبطال مسلسل المصيدة

ومسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

مسلسل المصيدة، احداثه تبدأ حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.