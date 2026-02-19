قصص كفاح وجبر خواطر.. عمرو الليثي يكشف تفاصيل برنامجه "أجمل ناس"

قال الإعلامي د. عمرو الليثي، في مقدمة أولي حلقات برنامج " أجمل ناس " علي شاشة قناة الحياة ،، اننا سنلتقي يومياً طول شهر رمضان وتذهب كاميرات البرنامج الي كافة المدن والمحافظات للقاء أهالينا وادخال السعادة والبسمة علي قلوبهم ونجبر بخاطرهم ونقولهم رمضان كريم.

وأضاف الليثي اننا لدينا فقرة خاصة " قصة فلاح " ونلتقي مع الفلاح المصري الأصيل الفصيح ونتحدث معه ونسمع منه عن تجربته وحياته كفاحه وتعبه وعشقه لبلده ووطنه ، وانا كنت حريص علي ان التقي بكل فلاح وتذاع الفقرة يوم السبت من كل اسبوع خلال شهر رمضان

وتابع الليثي ان لدينا فقرة اخري ايضا من خلال برنامج أجمل ناس وهي تقديم مشروع خيري الي أهالينا البسطاء ودعمهم والوقوف بجوارهم

وأوضح الليثي انه من اجمل العبادات هي عبادة جبر الخواطر وان نسعد كل إنسان وندخل السرور علي قلبه وعندما نجبر بخاطر الناس ، فان الله يجبر بخاطرنا.

وتابع الليثي:" البرنامج يقدم مسابقة في المعلومات المختلفة في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أهالينا ومع أصحاب المهن المختلفة".

وأكمل الليثي:" كما يتضمن البرنامج فقرة مع "سيارة المفاجآت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.