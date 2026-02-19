قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد المنعم فؤاد : إنكار المسجد الأقصى يخدم أجندة الصهاينة.. ومصر مهد الأنبياء
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
مين هي غزالة؟ سؤال الحلقة الأولى من مسلسل اسأل روحك لياسمين رئيس

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
أوركيد سامي

ظهرت غزالة ياسمين رئيس في الحلقة الأولى من مسلسل إسأل روحك متهمة في قضية قتل الفنانة لوجين وتبحث عنها الشرطة.

ولكن المفاجأة أن غزالة ياسمين رئيس  تظهر بأكثر  من وجه فهل هي غجرية وصاحبه عصابة، ام هي بائعة الورد الغلبانة، ام سيدة الأعمال التي تلعب بالملايين، ويستمر بحث الظابط ( اسلام جمال ) الذي يستمع لقصص مختلفة عن حقيقتها فمن هي غزالة؟

يعرض مسلسل إسأل روحك على منصة شاهد وviu وقناة SBC السعودية.

مسلسل إسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس. ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع. 
وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام ٢٠٢٥.
كما انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم الست لما، وهو من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.
وتُعد أحدث أعمال ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.
والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

مرض الخرف
فول بالسجق
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
