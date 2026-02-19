مين هي غزالة؟ سؤال الحلقة الأولى من مسلسل اسأل روحك لياسمين رئيس

ظهرت غزالة ياسمين رئيس في الحلقة الأولى من مسلسل إسأل روحك متهمة في قضية قتل الفنانة لوجين وتبحث عنها الشرطة.

ولكن المفاجأة أن غزالة ياسمين رئيس تظهر بأكثر من وجه فهل هي غجرية وصاحبه عصابة، ام هي بائعة الورد الغلبانة، ام سيدة الأعمال التي تلعب بالملايين، ويستمر بحث الظابط ( اسلام جمال ) الذي يستمع لقصص مختلفة عن حقيقتها فمن هي غزالة؟

يعرض مسلسل إسأل روحك على منصة شاهد وviu وقناة SBC السعودية.

مسلسل إسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس. ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام ٢٠٢٥.

كما انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم الست لما، وهو من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وتُعد أحدث أعمال ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.

والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.