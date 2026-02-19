تارا عماد تغني لأول مرة بصوتها في مسلسل إفراج

في طلة جذابة وصوت ناعم، تجسد تارا عماد الجانب المبهج في مسلسل إفراج ونراها تغني بصوتها لأول مرة في عمل درامي، فهل تحتفظ تارا بهذه البهجة حتى النهاية أم أن هناك قصة مليئة بالمفاجآت في انتظارها؟ ضمن أحداث مسلسل إفراج الذي بدأ عرضه على قنوات ام بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.

تارا عماد تشبه الكثير من الفتيات، تتبع حلمها في أن تصبح مغنية مشهورة، وتبدأ رحلتها بالغناء في الفنادق، وبرغم حالتها المادية المتواضعة، إلا أنها لا تضعف أمام العروض المادية المغرية، فلا تخضع لمطاردات أحد رجال الأعمال الذي يريد الزواج منها دون اعتبار لمشاعرها تاجهه.

تارا عماد

ورغم سطحية العلاقة بين تارا والشاروني إلا أنه قد يمثل خطراً على حياتها، لما لديه من أعمال مشبوهة، كما تطفو على السطح عداوته القديمة مع عباس (عمرو سعد) بخروجه من السجن، لتبقى الحسابات المؤجلة جاهزة للاشتعال مع أول مواجهة. فهل تتورط تارا في مصير مليء بالصراعات مع عباس وماضيه؟.

مسلسل إفراج

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم أحمد سعد، تارا عماد،حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، تارا عماد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.