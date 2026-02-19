حذفت الأغاني بتاعتي.. مطرب مهرجانات معتزل: مش هرجع للغناء تاني

حسم مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة الجدل المثار حول إمكانية عودته للغناء مرة أخرى، مؤكدًا بشكل قاطع أن قراره نهائي ولا رجعة فيه.

وقال قدورة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن حياته تغيرت جذريًا بعد التزامه بالصلاة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة كانت نقطة تحول حقيقية في مسيرته، مضيفًا: «بأمر الله لن أعود للغناء مرة أخرى».

وأوضح أن البعض شكك في قراره، واعتبر اعتزاله مجرد خطوة مؤقتة لـ«صناعة تريند» تمهيدًا للعودة، لكنه شدد على أن ما فعله كان قناعة شخصية وليست خطوة دعائية.

وأضاف أن كثيرين لم يصدقوا استمراره في الاعتزال، خاصة بعد مرور سنوات على قراره، إلا أنه متمسك بخياره، داعيًا الله أن يثبّته ويقرّبه منه أكثر.

وكشف قدورة أنه حذف جميع أغانيه من قناته الرسمية على «يوتيوب»، في خطوة تؤكد جديته، كما تبرع بجزء من أمواله، نافياً في الوقت نفسه ما تردد عن حصوله على قرض بنكي بعد الاعتزال، موضحًا أنه لم يقترض، لكنه دخل بمبلغ مالي في مشروع جديد.

وأشار إلى أنه استثمر أمواله في مشروع، مؤكدًا أن المشروع نجح ويدر أرباحًا مستقرة، وإن كانت لا تقارن بعوائد المهرجانات من حيث الحجم، إلا أنها «أكثر بركة».

وأضاف: "القرش اللي فيه بركة أحسن من آلاف بدون بركة".

واختتم حديثه بالتأكيد على رضاه التام عن حياته الجديدة، مشيرًا إلى أن الطمأنينة التي يشعر بها الآن أهم من أي مكاسب مادية حققها سابقًا.