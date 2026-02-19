سوا سوا يتصدر الأعلى مشاهدة على شاهد في مصر بعد الحلقة 3

تصدر مسلسل سوا سوا قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد في مصر، عقب عرض الحلقة الثالثة التي حملت العديد من المفاجآت والتحولات الدرامية الصادمة، لتؤكد أن العمل يسير بخطى ثابتة نحو صدارة الموسم.

تحوّل صادم في الأحداث

شهدت الحلقة الثالثة إلقاء القبض على إبراهيم، الذي يجسد شخصيته أحمد مالك، بتهمة اختطاف أحلام، التي تقدم دورها هدى المفتي، وذلك بعد اختفائها المفاجئ فور خروجها من الحبس.

ورغم محاولات إبراهيم إنقاذها من زواج قسري وتدبير نفقات علاجها، إلا أن أصابع الاتهام وُجهت إليه، ما زاد من حدة الصراع والتوتر الدرامي.

وفي مفاجأة قلبت الموازين، كشفت الحلقة أن الجاني الحقيقي هو مدير المستشفى، الذي يؤدي دوره خالد كمال، بعدما استدرج أحلام بحجة مساعدتها طبيًا، مستغلًا إصابتها بورم سرطاني في العمود الفقري، ليظهر الوجه الآخر للشخصية في تصاعد مشوق للأحداث.

تألق واضح لمالك والمفتي

قدم أحمد مالك أداءً لافتًا، خاصة في مشاهد المواجهة والانكسار، حيث جسد شخصية الصنايعي في حي السيدة زينب بواقعية شديدة، بينما واصلت هدى المفتي تألقها في دور الممرضة التي تعيش صراعًا إنسانيًا بين الحب والمرض وضغوط المجتمع.

الثنائي يقدمان قصة حب تنشأ في حي شعبي، تواجه اختبارات قاسية بين الفقر والخلافات العائلية والظروف الصحية، ما منح العمل بعدًا إنسانيًا مؤثرًا جذب الجمهور بقوة.

أبطال وصناع العمل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.