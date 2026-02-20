قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار أسوان.. جهود مكثفة للنظافة وتركيب كابلات فايبرلـ63 ألف مشترك.. وتهنئة للمحافظ الجديد

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 19/2/2026 أحداث متنوعة .

فقد استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته المفاجئة داخل المناطق والأحياء السكنية ، والتى تستمر على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحسين مستوى النظافة العامة ، والعمل على رفع الإشغالات والتعديات على الطرق أولاً بأول لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والمركبات ، ومتابعة ذلك على أرض الواقع ، وذلك وفقاً للرؤية الجديدة التى ترتكز على أن العمل التنفيذى الحقيقى يبدأ من الشارع ويقاس بمدى رضا المواطن .

محافظ أسوان يقود جولات ميدانية مكثفة بمنطقة المحمودية
أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة داخل عدد من المنشآت الصحية لمتابعة مستوى الأداء الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع.

محافظ أسوان يتفقد المنشآت الصحية بمنظومة التأمين بالمحمودية
فى مشهد عكس حالة من التفاؤل والثقة فى المرحلة الجديدة من العمل التنفيذى بالمحافظة ، حرص العديد من مختلف فئات المجتمع الأسوانى على تقديم التهنئة إلى المهندس عمرو لاشين بمناسبة توليه المسئولية كمحافظاً لأسوان.

تهنئة المجتمع الأسواني للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتوليه منصبه

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برئيس الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة المهندس محمد مصطفى لعرض آلية تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية الخاصة بالكابلات التليفونية الأرضية داخل نطاق مدينة أسوان من خلال استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية الفايبر مجاناً وبدون أى مصاريف أو رسوم إدارية ليستفيد منها حوالى 63 ألف مشترك .

محافظ أسوان: البدء في تنفيذ مشروع تحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف الجهود على مدار اليوم لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وتفريغ الصناديق والحاويات من كميات القمامة والتراكمات والمخلفات ، مع رفع الإشغالات والتعديات ، ومصادرة كافة المضبوطات.

جاء ذلك عقب قيامه بالجولات الميدانية والصباحية المفاجئة بالشوارع والميادين والأسواق والمناطق والأحياء السكنية. 

حملة مكبرة بأسواق وشوارع أسوان تسفر عن رفع 480 حالة إشغال وتعد ومصادرة المضبوطات

