ليلى مختار تكشف عن خبايا شريرة في إعلامية خطيرة.. مشوار فني قوي لإيمان يوسف رمضان 2026

تشارك الفنانة الشابة ايمان يوسف في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسلين هما اولاد الراعي مع النجوم ماجد المصري و احمد عيد وخالد الصاوي وتلعب فيه دور اعلامية شريرة تدعى ليلى مختار تدخل دائما في مشاكل و أزمات مع عائلة الراعي.

المسلسل تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل.



وتشارك أيضا في المسلسل الرمضاني كلهم بيحبوا مودي مع النجم الكبير ياسر جلال والذي تلعب فيه ايمان دور نيفين الصديقة المقربة ضمن احداث المسلسل والذي تشارك نيفين أيضا بكثافة في الأغنية الدعائية للعمل.

المسلسل بطولة ياسر جلال وميرفت أمين، وآيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وجوري بكر، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق. وإنتاج مها سليم والمتحدة للخدمات الإعلامية.