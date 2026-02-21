رغم الاضطرابات.. فيتش: الشرق الأوسط سيسجل أداءً اقتصاديًا قويًا خلال 2026

توقعت وكالة "فيتش ريتنغز" أن يواصل الشرق الأوسط تسجيل أداء اقتصادي قوي خلال عام 2026، رغم تراجع أسعار النفط وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن متوسط النمو في المنطقة سيبلغ 4%، مقارنة بـ3.4% في 2025.

وستبقى الجدارة الائتمانية لدول المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، قوية وقادرة على الصمود خلال عام 2026، رغم التوقعات التي تشير إلى انخفاض أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية، بحسب توقعات الوكالة.

تصاعد المخاطر في الشرق الأوسط

تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في المخاطر الجيوسياسية، مع تكثيف الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط للضغط على إيران، في أكبر حشد من نوعه منذ عام 2003، ما يضيف طبقة من عدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي والائتماني في بعض دول المنطقة.

أميركا تنشر أكبر قوة في الشرق الأوسط منذ 2003 للضغط على إيران

ورجحت "فيتش" أن تبقى أسعار النفط أعلى من مستويات التعادل المالي في معظم دول الخليج، باستثناء البحرين والسعودية، مع هامش محدود في سلطنة عمان، ما يدعم متانة الأوضاع الائتمانية السيادية.

ويأتي ذلك في ظل إصلاحات مالية عززت الإيرادات وكبحت الإنفاق على الأجور والدعم. النمو المتوقع في اقتصادات الخليج يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات دول الخليج هذا العام بنسبة 4.3%، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، في ظل الطلب المحلي القوي الناتج عن برامج التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دول المنطقة.

الوكالة أضافت أن استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي سيدعم أرباح الشركات، خصوصاً في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، ويعزز نمو الأنشطة غير النفطية، مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي في المنطقة.