سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أكثر الموضوعات التي يحرص الكثيرون على متابعتها مع بداية كل يوم جديد، لمعرفة ما تخبئه حركة الكواكب من دلالات قد تساعدهم في ترتيب أولوياتهم والتعامل مع المواقف المختلفة.

وفي السطور التالية نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22 فبراير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

يبدو أن اليوم يحمل لك فرصًا لتحقيق مكاسب ملموسة. ستنجح في تجاوز عقبات العمل بذكاء وتوجيه طاقتك نحو إنجازات مهمة. قد تميل للمشاركة في عمل خيري يمنحك شعورًا بالرضا. الجهد الذي بذلته مؤخرًا يبدأ في إظهار نتائجه، وأي تحرك مهني أو سفر قصير قد يكون في صالحك.

برج الثور وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

تشعر بحالة من التفاؤل والانفتاح على فرص جديدة. قد تكون نصيحة الشريك مفتاحًا لاكتشاف مورد مالي إضافي. من الجيد مناقشة خططك مع الأصدقاء، لكن احرص على التحكم في انفعالاتك حتى لا تتعقد الأمور. بعض تمارين الاسترخاء أو التأمل ستساعدك على الحفاظ على توازنك.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

الاهتمام بصحتك من خلال نشاط صباحي خفيف سيمنحك دفعة إيجابية طوال اليوم. قد تظهر أمامك فرص مهنية واعدة تعزز مكانتك شعبيتك الاجتماعية في ازدياد، وربما تُسند إليك مهمة جديدة تثبت من خلالها قدراتك. الأجواء العاطفية تميل إلى الدفء والانسجام.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

الاستفادة من خبرات الآخرين ستدفعك خطوات للأمام مهنيًا. ثقتك بنفسك ستكون سلاحك الأقوى اليوم. من المفيد تخصيص وقت للمشي أو ممارسة نشاط هادئ لتحسين حالتك الصحية. قراءة بعض الكتب الملهمة قد تمنحك طاقة إيجابية وراحة نفسية.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

مساعدة كبار السن أو الاهتمام بشؤون الأسرة يجعلك تشعر بالفخر والرضا قد تتلقى كلمات تقدير من المحيطين بك، وربما يتحقق أمر كنت تنتظره. صحيًا، حاول الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والتركيز على الخيارات الصحية. الطلاب قد يحققون تقدمًا ملحوظًا في دراستهم.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

تنظيم الوقت سيكون مفتاح نجاحك اليوم. قد تزيد بعض المصروفات المرتبطة بالأسرة، لكنك ستتعامل معها بحكمة. صديق مقرب قد يحتاج دعمك. في بيئة العمل، اختر كلماتك بعناية لتجنب سوء الفهم. تبحث عن السعادة في التفاصيل البسيطة وتجدها بالفعل.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

تحلَّ بالحذر في التعاملات الجديدة، ولا تتسرع في قرارات مالية مهمة. سيدات الأعمال من هذا البرج قد ينجحن في إتمام اتفاق مفيد. الطلاب، خاصة في المجالات العلمية، قد يجدون اليوم مناسبًا للتركيز والتحصيل. أجواء منزلية دافئة تضيف لليوم طابعًا مميزًا.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

قد تبدأ خطوة جديدة تحمل لك طموحات مختلفة. الطلاب المغتربون يجدون دعمًا قويًا من معلميهم. العاملون بالقطاع الحكومي قد يتلقون إشادة بجهودهم. هناك فرص لتحقيق مكاسب مالية، كما أن إنجاز مهامك يسير بسهولة أكبر من المتوقع.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

قد تفكر في التخطيط لرحلة قصيرة أو تغيير أجواء. زيارة مفاجئة من ضيوف قد تضيف حيوية ليومك. تهتم الأسرة بتحضير أجواء خاصة ومميزة. الوضع المالي مستقر، وسيدات الأعمال قد يحققن أرباحًا جيدة من مشروع قائم.

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

تشعر بطاقة وحيوية واضحة تنعكس على أدائك. الطلاب يحظون بتشجيع من المعلمين، ما يعزز ثقتهم. قد تهتم بإضفاء لمسة جمالية على منزلك. أسلوبك المنظم يلفت الانتباه ويكسبك احترام من حولك، خاصة في المجال الإبداعي.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

تميل إلى الأجواء الروحية والهدوء الداخلي. التركيز في العمل يمنحك نتائج مرضية ويخفف الضغوط التفكير المتأني قبل اتخاذ قرار مهم سيوفر عليك الكثير من العناء. يوم مناسب لإعادة ترتيب أولوياتك.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

تسود أجواء من التفاهم بينك وبين الشريك، ما يعزز قوة العلاقة. المشاركة في نشاط تطوعي تجلب لك إحساسًا عميقًا بالإنجاز قد تقضي وقتًا ممتعًا مع العائلة في مشاهدة عمل فني داخل المنزل. 

مزاد سيارات
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
فريق نيسان
ايتن عامر
