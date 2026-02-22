احذر هذا النوع من اللحوم.. قد يتسبب في أمراض خطيرة

مع دخول شهر رمضان يزيد الإقبال على شراء اللحوم باعتبارها أهم الوجبات مما يدفع بعض التجار للتلاعب وطرح لحوم غير صالحة بأسعار مخفضة بشكل كبير لجذب الزبائن .

وأكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن أسعار اللحوم الحمراء لا يمكن أن تقل عن 200 جنيه للكيلو، مشيرة إلى أن بعض الأنواع المجمدة مثل لحوم الهندي تصل أسعارها إلى 190 جنيهًا للكيلو فقط.

اللحوم بأسعار مخفضة

وقالت قرني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن انخفاض الأسعار بشكل كبير قد يدفع بعض المواطنين للتكالب على شراء اللحوم بأسعار منخفضة، مشددة على أن ذلك قد يشكل خطرًا صحيًا، إذ قد تؤدي اللحوم غير المراقبة إلى انتشار الأمراض بين المواطنين.

وأضافت أن شراء اللحوم يجب أن يكون من أماكن موثوقة، والتأكد من أن اللحوم تحمل الأختام الرسمية للمجازر، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري. وأوضحت أن اللحوم المذبوحة في المجازر لا يمكن أن تكون مريضة أو غير صالحة، إذ يخضع كل لحم للفحص الطبي قبل البيع.

نصائح للمواطنين قبل شراء اللحوم

وحددت قرني مجموعة من الإرشادات لضمان شراء لحوم صحية:

التأكد من لون اللحم الأحمر الطبيعي.

فحص ملمس اللحم، بحيث يكون غير لزج ويظهر طازجًا.

الشراء من المجازر أو محلات موثوقة تلتزم بالرقابة الحكومية.

كما أكدت أن الهيئة تشدد الرقابة على جميع محلات بيع اللحوم سواء كانت طازجة أو مجمدة، مشيرة إلى أنه فور ورود أي بلاغ عن مخالفات أو لحوم غير صالحة، يتم التحرك على الفور لمراجعة سلامة المنتج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء وتوقعات مستقبلية

من جانبه، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة تصل إلى 10% خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن عجز اللحوم الحمراء انخفض بفضل جهود الدولة إلى 40% مقارنة بـ50% سابقًا، بعد ضخ كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق لتلبية الطلب.

وكشف أبوصدام عن أسعار اللحوم القائم في المجازر:

اللحم الجاموسي القائم: بين 145 و155 جنيهًا للكيلو.

اللحم البقري القائم: بين 165 و170 جنيهًا للكيلو.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذه الأسعار المخفضة مخصصة للجزارين مباشرة، ومن المفترض أن تنعكس على أسعار البيع في الأسواق، إلا أن بعض التجار يستغلون المستهلكين ويبيعون اللحوم بأسعار مرتفعة، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة للمواطنين.

جهود الدولة لضمان توفر لحوم آمنة

وأكدت قرني أن جهود الدولة والمجازر المركزية والمفتشين البيطريين تهدف إلى حماية صحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وصحية، مشددة على أن المتابعة المستمرة لمحلات بيع اللحوم تعتبر من الأولويات، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بشراء اللحوم من مصادر موثوقة وعدم الانجرار وراء الأسعار المنخفضة التي قد تكون مضرة بالصحة.