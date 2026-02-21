قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار
مشروع قانون فى النواب لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 84 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز بكفر الشيخ

وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ
وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ
محمود زيدان

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت متابعة المخابز وضبط المخالفات، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل الوزارة.

وأسفرت الجهود في مجال المخابز عن تحرير 84 مخالفة تموينية متنوعة، وشملت المخالفات المحررة 42 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضراً لعدم نظافة أدوات العجين، و11 محضراً لعدم الإعلان عن البيانات، بالإضافة إلى 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و4 محاضر لعدم صلاحية الميزان المستخدم في المخابز.

كما تضمنت نتائج الحملات تحرير محضرين لمخالفة المواصفات الفنية للرغيف، ومحضرين لعدم الالتزام بالتعليمات الإدارية، إلى جانب محضر واحد لعدم وجود مدير مسئول، ومحضر للتصرف في حصص الدقيق، ومحضر توقف عن الإنتاج دون عذر قانوني.

 وأكد المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكداً أن الحملات مستمرة بصفة يومية لضمان انتظام العمل بالمنظومة التموينية.

