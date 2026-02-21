ضبط 84 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت متابعة المخابز وضبط المخالفات، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل الوزارة.

وأسفرت الجهود في مجال المخابز عن تحرير 84 مخالفة تموينية متنوعة، وشملت المخالفات المحررة 42 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضراً لعدم نظافة أدوات العجين، و11 محضراً لعدم الإعلان عن البيانات، بالإضافة إلى 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و4 محاضر لعدم صلاحية الميزان المستخدم في المخابز.

كما تضمنت نتائج الحملات تحرير محضرين لمخالفة المواصفات الفنية للرغيف، ومحضرين لعدم الالتزام بالتعليمات الإدارية، إلى جانب محضر واحد لعدم وجود مدير مسئول، ومحضر للتصرف في حصص الدقيق، ومحضر توقف عن الإنتاج دون عذر قانوني.

وأكد المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكداً أن الحملات مستمرة بصفة يومية لضمان انتظام العمل بالمنظومة التموينية.