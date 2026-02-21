يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل «كان ياما كان»

تحاول داليا (يسرا اللوزي) امتلاك زمام أمور حياتها بعد طلاقها من مصطفى (ماجد الكدواني)، واستعادة نفسها التي نسيتها منذ عدة سنين خلف مسئولياتها كزوجة وأم، فتذهب إلى طبيبتها النفسية بحثًا عن استقرارها النفسي، وفي نفس الوقت تذهب إلى مقابلة عمل لتبدأ صفحة جديدة من حياتها، وذلك في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “كان ياما كان”.

بعد أن اطمأنت على ابنتها، تحاول داليا استيعاب حياتها الجديدة، لكنها تُفاجأ أنها لم تعد تعلم من هي وما الذي تحبه وما الأمور التي قد تسعدها، وذلك بعدما طلبت منها طبيبتها النفسية أن تفعل شيئًا تحبه، وهي اللحظة التي أدركت فيها داليا أنها بحاجة ماسة إلى الوقوف مع نفسها.

وبينما كانت تعيد طلاء طاولة منزلها، تهاتفها صديقتها لتحثها على الذهاب إلى مقابلة العمل التي رتبتها لها، وهو ما تفعله داليا وتذهب بالفعل إلى المقابلة.

هناك، تشعر أنها تختلف عن كل الحاضرين حولها، وما يزيد إحساسها هو ما أخبرها به صاحب العمل عن عدم وجود أي مؤهلات لديها للعمل، وهو ما على الأغلب سنرى تبعاته في الحلقات القادمة حيث يمكن الجزم بأن داليا لن تترك نفسها هكذا وستقف في وجه كل العقبات التي ستقابلها.

“كان ياما كان” مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.