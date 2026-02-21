قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل «كان ياما كان»

أوركيد سامي

تحاول داليا (يسرا اللوزي) امتلاك زمام أمور حياتها بعد طلاقها من مصطفى (ماجد الكدواني)، واستعادة نفسها التي نسيتها منذ عدة سنين خلف مسئولياتها كزوجة وأم، فتذهب إلى طبيبتها النفسية بحثًا عن استقرارها النفسي، وفي نفس الوقت تذهب إلى مقابلة عمل لتبدأ صفحة جديدة من حياتها، وذلك في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “كان ياما كان”.

بعد أن اطمأنت على ابنتها، تحاول داليا استيعاب حياتها الجديدة، لكنها تُفاجأ أنها لم تعد تعلم من هي وما الذي تحبه وما الأمور التي قد تسعدها، وذلك بعدما طلبت منها طبيبتها النفسية أن تفعل شيئًا تحبه، وهي اللحظة التي أدركت فيها داليا أنها بحاجة ماسة إلى الوقوف مع نفسها.

وبينما كانت تعيد طلاء طاولة منزلها، تهاتفها صديقتها لتحثها على الذهاب إلى مقابلة العمل التي رتبتها لها، وهو ما تفعله داليا وتذهب بالفعل إلى المقابلة.

هناك، تشعر أنها تختلف عن كل الحاضرين حولها، وما يزيد إحساسها هو ما أخبرها به صاحب العمل عن عدم وجود أي مؤهلات لديها للعمل، وهو ما على الأغلب سنرى تبعاته في الحلقات القادمة حيث يمكن الجزم بأن داليا لن تترك نفسها هكذا وستقف في وجه كل العقبات التي ستقابلها.

“كان ياما كان” مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

جانب من الجولة

استجابة فورية.. وزيرة الإسكان: تحسين جودة الحياة للمواطنين أولوية لا تقبل التأجيل

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 21-2-2026.. استقرار مستمر

صورة ارشيفية

الذهب يشتعل محليًا.. والأوقية تربح 65 دولارًا بدعم التوترات العالمية

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

