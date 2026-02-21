إثبات نسب.. إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
في تصاعد مثير للأحداث، تتلقى نوال (درة) خبراً صادماً بصدور شهادة وفاة لها وهي على قيد الحياة، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "إثبات نسب" الذى يُعرض على قناة النهار الساعة العاشرة مساءً.


تزداد حياة نوال تعقيداً ويزداد معها غموض ما تحمله من أسرار منها ما تعلمه ومنها ما لا تدري عنه شيئاً، وتصل الأمور إلى ذروتها عندما يخبرها جارها الطبيب النفسى (محسن محيي الدين) الذى يحاول مساعدتها في الوصول إلى رضيعها المختفي، بأن ضابط المباحث قد أخبره أنها قد صدر لها شهادة وفاة وأنهما يحاولان التأكد من صحتها والملابسات حول وجودها.


تلجأ نوال إلى محاميها ( محمود عبد المغنى)، الذي استعانت به سابقاً لفك الشراكة بينها وبين زميلها وخطيبها السابق أيمن. لكن يبدو أن هناك أطراف مختلفة لها يد فيما يحدث فى حياتها حتى محاميها يتضح لنا أنه متواطئ مع زوجها هشام في خطف ابنها، كما يتضح أن أبوها وأخوها على علم بما حدث لها وأنهما يعلمان أنها لم تنتحر. وعندما يحاول أخوهاإقناع والده بإخبار والدته بأنها مازالت على قيد الحياة، يرفض رفضاً قاطعاً موبخاً إياه على ذلك.
فهل تنجح نوال فى الوصول لابنها؟ هل ستتخلى عن الإختباء من أهلها من أجل أن تثبت أنها لازالت على قيد الحياة؟ احتمالات كثيرة قد تحدث فى الحلقات القادمة من المسلسل.


مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.

