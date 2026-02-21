إثبات نسب.. إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة

في تصاعد مثير للأحداث، تتلقى نوال (درة) خبراً صادماً بصدور شهادة وفاة لها وهي على قيد الحياة، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "إثبات نسب" الذى يُعرض على قناة النهار الساعة العاشرة مساءً.



تزداد حياة نوال تعقيداً ويزداد معها غموض ما تحمله من أسرار منها ما تعلمه ومنها ما لا تدري عنه شيئاً، وتصل الأمور إلى ذروتها عندما يخبرها جارها الطبيب النفسى (محسن محيي الدين) الذى يحاول مساعدتها في الوصول إلى رضيعها المختفي، بأن ضابط المباحث قد أخبره أنها قد صدر لها شهادة وفاة وأنهما يحاولان التأكد من صحتها والملابسات حول وجودها.



تلجأ نوال إلى محاميها ( محمود عبد المغنى)، الذي استعانت به سابقاً لفك الشراكة بينها وبين زميلها وخطيبها السابق أيمن. لكن يبدو أن هناك أطراف مختلفة لها يد فيما يحدث فى حياتها حتى محاميها يتضح لنا أنه متواطئ مع زوجها هشام في خطف ابنها، كما يتضح أن أبوها وأخوها على علم بما حدث لها وأنهما يعلمان أنها لم تنتحر. وعندما يحاول أخوهاإقناع والده بإخبار والدته بأنها مازالت على قيد الحياة، يرفض رفضاً قاطعاً موبخاً إياه على ذلك.

فهل تنجح نوال فى الوصول لابنها؟ هل ستتخلى عن الإختباء من أهلها من أجل أن تثبت أنها لازالت على قيد الحياة؟ احتمالات كثيرة قد تحدث فى الحلقات القادمة من المسلسل.



مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.