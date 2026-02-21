برلماني: الرسوم الأميركية الجديدة تتطلب تحركا لحماية مستهدفات الصادرات المصرية

أكد إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن إعلان دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة على الواردات إلى 15% يمثل تطورا اقتصاديا يستوجب قراءة متأنية، خاصة في ظل تحركات مصر لزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة وتحقيق مستهدفات طموحة تصل إلى 100 مليار دولار سنوي.

وأوضح في تصريحات خاصة أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة إلى السوق الأميركي، ما ينعكس بصورة مباشرة على حجم الصادرات، مؤكد أن أي قيود جمركية إضافية تفرض أعباء جديدة على الدول النامية الساعية لتعزيز وجودها في الأسواق الكبرى.

ودعا نظير إلى التحرك السريع لفتح أسواق بديلة وتنويع الشراكات التجارية، بما يقلل الاعتماد على سوق واحد، إلى جانب التعامل مع الولايات المتحدة بمنطق المصالح المتبادلة، بما يحفظ حقوق الاقتصاد الوطني ويحد من أي تأثيرات سلبية محتملة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعم وتشجيع المنتج المحلي المصري، ورفع كفاءته التنافسية,