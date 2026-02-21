قيادية بحماة الوطن: المتحدة للخدمات الإعلامية ركيزة أساسية لتعزيز القوة الناعمة وبناء الوعي الوطني

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، القيادية بحزب حماة الوطن، بالدور الوطني والتوعوي البارز الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم الدولة المصرية وتعزيز رسالتها الإعلامية والثقافية.

وأكدت شحاتة في بيان لها اليوم، أن الشركة المتحدة نجحت منذ انطلاقها في إحداث نقلة نوعية في صناعة الإعلام والدراما، عبر تقديم محتوى هادف ومتوازن يخاطب مختلف فئات المجتمع، ويعكس القيم المصرية الأصيلة، مشيرة إلى أن ما تقدمه من أعمال درامية وثقافية وإعلامية يسهم بفاعلية في نشر الوعي المجتمعي وترسيخ المفاهيم الإيجابية.

وأضافت، القيادية بحزب حماة الوطن، أن الدراما المصرية تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، لما لها من تأثير مباشر في تشكيل الرأي العام وبناء الشخصية الوطنية، مؤكدة أن الأعمال التي تُطرح حاليًا أصبحت تناقش القضايا المجتمعية الحيوية بجرأة ومسؤولية، وتسلط الضوء على التحديات بروح بناءة تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي.

وأوضحت أن دعم الدولة لصناعة الدراما الوطنية يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويسهم في نقل صورة حضارية تعكس عمقها الثقافي والتاريخي، مشددة على أن الفن الهادف يعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية وبناء الإنسان المصري الواعي القادر على مواجهة التحديات.



وأكدت أهمية استمرار هذا النهج الإعلامي الوطني، الذي يجمع بين المهنية والرسالة، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويعزز من قوة وتأثير الإعلام المصري في الداخل والخارج