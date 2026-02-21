محمد فاروق : استثمار التعليم للطبقة المتوسطة جزء من رؤيتي للتنمية المجتمعية

أكد رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، أنه يحرص على استثمار جهوده وموارده في التعليم ليكون متاحًا لجميع المصريين، وليس مقتصرًا على شريحة محددة من ذوي الإمكانيات المالية العالية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار"، أن المدارس التي يديرها بالشراكة مع الصندوق السيادي موجهة أساسًا للطبقة المتوسطة، بهدف تقديم تعليم متطور وعالي الجودة بأسعار مناسبة، مع إمكانية دخول أبناء العاملين في شركة موبيكا لهذه المدارس.

American System

وأوضح أن المدارس تعمل وفق نظامين تعليميين متقدمين، هما النظام البريطاني وAmerican System، مستفيدًا من خبراته الدراسية في الخارج، مؤكّدًا أن الهدف هو تقديم نموذج تعليمي متطور ومتوازن يتيح فرصًا متكافئة للطلاب من مختلف الخلفيات.

مستوى التعليم

وأشار فاروق إلى أن مستوى التعليم في هذه المدارس محل رضا العاملين وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الدعم المقدم يساهم في توفير فرص للطلاب الذين لا تتاح لهم إمكانيات مالية كبيرة، بما يعكس حرصه على دمج الجودة مع الوصول العادل للتعليم.

الاستثمار في التعليم

واختتم حديثه مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم ليس مجرد عمل تجاري، بل جزء أساسي من رؤيته للتنمية المجتمعية، لتعزيز مهارات الطلاب وإعدادهم لمستقبل أفضل.