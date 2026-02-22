نجل فريدة الشوباشي: نشأت في بيت صحافة.. والسياسة صنعت وعيي مبكرًا

قال الإعلامي نبيل الشوباشي، نجل الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الجزء الأكبر من تكوينه الفكري والمهني لم يأتِ من الدراسة الأكاديمية بقدر ما تشكّل داخل المنزل، في بيئة غلب عليها الطابع الصحفي والسياسي.



المدرسة والجامعة

وأكد "الشوباشي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "حبايب الدار"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن ما تعلمه في المدرسة والجامعة لا يتجاوز 20% من خبرته، بينما شكّل البيت النسبة الأكبر من ثقافته ووعيه.



وتابع "إحنا بيتنا كان كله صحافة وإعلام، وما كناش بنتعشى غير والسياسة حاضرة في الكلام"، في إشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته النشأة في صياغة شخصيته.

ملامح شخصيته

وأضاف أن كثيرًا من ملامح شخصيته تأثر بها من أسرته، لافتًا إلى أن والدته كانت تتسم باتخاذ قراراتها بدافع القلب، وهو ما كان يخلق أحيانًا مساحة للاختلاف، لكن في إطار من الاحترام والتقدير.