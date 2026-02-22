تصاعد ناري في «إفراج» يضع عمرو سعد على صدارة التريند

يستمر اسم عمرو سعد ومسلسل "إفراج" في صدارة تريند مؤشر البحث على كل من "إكس" و"جوجل" بعد عرض أولى حلقات المسلسل، كما تفاعل عدد كبير من الجمهور على السوشيال ميديا مع الأحداث مع بداية المسلسل.

وعرضت الحلقة الثالثة من مسلسل "إفراج"، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث، أبرزها خيانة أخوه عوف "أحمد عبد الحميد" له ومحاولة عباس العثور عليه، كما شهدت أيضاً تحريض ابن عمه شداد "حاتم صلاح" وأعطى أوامره المباشرة لشارون بالتخلص من عوف ووفاء زوجته، التي تجسدها الفنانة بسنت شوقي، بعدما أصبحا عبئًا يهدد خطته، خاصة بعد اقتراب عباس الريس، الذي يجسده عمرو سعد، من كشف الخيوط المخفية.

مسلسل إفراج

مسلسل إفراج بطولة النجم عمرو سعد ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.