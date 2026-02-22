قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
ألعاب نارية وشماريخ.. ضبط 5 شباب متهمين بتعريض حياة مواطني المحلة للخطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصاعد التوتر.. واشنطن تتهم الصين بتطوير جيل جديد من الأسلحة النووية

أمريكا والصين
أمريكا والصين
إسراء عبدالمطلب

تصاعدت حدة التوتر الدولي خلال الفترة الأخيرة على خلفية البرنامج النووي الصيني، وسط اتهامات متبادلة بين القوى الكبرى حول اتجاهات بكين الاستراتيجية في مجال الأسلحة النووية.

 الولايات المتحدة تتهم الصين بتطوير جيل جديد من الأسلحة النووية ذات القدرات غير المسبوقة، وإجراء اختبارات سرية لتحديث ترسانتها. بينما ترفض روسيا هذه المزاعم، معتبرة أنها اتهامات بلا أساس، في مؤشر واضح على احتدام التنافس بين القوى النووية الكبرى في ملف شديد الحساسية يرتبط مباشرة بالأمن والاستقرار العالمي.

وتأتي هذه التطورات في سياق سباق تسلح متسارع، حيث تعكف الصين على تطوير قدراتها النووية والتكنولوجية لتواكب القوى الكبرى الأخرى، وهو ما دفع واشنطن للتعبير مراراً عن قلقها إزاء تحديث الترسانة الصينية. 

وتعتبر إدارة الرئيس الأمريكي أن استمرار بكين في تعزيز ترسانتها النووية يمثل خطوة نحو تعزيز التفوق الاستراتيجي، وقد يغير قواعد اللعبة في موازين القوى النووية عالمياً.

خلفية البرنامج النووي الصيني

تشير شبكة “سي إن إن” الأمريكية إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الصين تعمل على تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية، وقد أجرت اختباراً نووياً واحداً على الأقل في إطار عملية تحديث ترسانتها النووية. وتضيف الشبكة أن الاستثمارات الممنوحة للترسانة النووية الصينية ستمكن بكين من امتلاك قدرات تقنية لا تمتلكها حالياً أي من القوى النووية الكبرى، وهو ما قد يعيد تشكيل موازين القوى النووية العالمية.

ويعتبر تقرير وزارة الحرب الأمريكية الصادر في ديسمبر 2025 مرجعاً أساسياً لفهم حجم التحديث في الترسانة الصينية، حيث أشار التقرير إلى أن الصين قد تصل ترسانتها إلى ألف رأس نووي بحلول عام 2030، بعد أن كانت تمتلك أكثر من 600 رأس نووي عام 2024. ويتوقع التقرير أن تستمر الترسانة الصينية في النمو حتى عام 2035 على الأقل، ما يعكس توجه بكين نحو تعزيز قدراتها الردعية والهجومية في آن واحد، وسط منافسة استراتيجية مكثفة مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

تفاصيل البرنامج النووي الصيني

تشير المصادر الأمريكية إلى أن الصين أجرت اختباراً نووياً تفجيرياً سرياً في يونيو 2020 في منشأة لوب نور شمال غربي البلاد، على الرغم من الوقف الذاتي الذي فرضته منذ عام 1996. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من مساعي بكين لامتلاك أسلحة نووية من الجيل الجديد. وتستهدف الجهود الصينية تطوير أنظمة تسليح قادرة على حمل عدة رؤوس نووية مصغرة في صاروخ واحد، فضلاً عن تطوير أسلحة نووية تكتيكية منخفضة القوة لأول مرة في تاريخ البلاد.

من أبرز الصواريخ الصينية الباليستية العابرة للقارات صاروخ “دي إف-27”، الذي يراوح مداه بين 5 و8 آلاف كيلومتر، ما يمكنه من استهداف ألاسكا وهاواي وحتى البر الرئيسي للولايات المتحدة. وقد نشر جيش التحرير الشعبي الصيني صواريخ باليستية في نحو 320 صومعة إطلاق موزعة في المناطق الصحراوية شمالي البلاد، بالقرب من الحدود مع منغوليا، ويعتقد أن أكثر من 100 صومعة تحتوي على صواريخ “دي إف-31” العاملة بالوقود الصلب.

ردود الفعل الدولية والتداعيات

رغم التحذيرات الأمريكية، وصفت موسكو هذه المزاعم بأنها “لا أساس لها”، مؤكدين أن الاتهامات الأمريكية لا تستند إلى أدلة موثوقة. وأشار المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أن محاولات واشنطن لاتهام الصين بإجراء تجارب نووية لا تستند إلى أسس صحيحة، وهو ما يعكس انقسامات واضحة بين القوى الكبرى حول تقييم تطورات الترسانة الصينية.

وتعتبر الولايات المتحدة أن تحديث الترسانة النووية الصينية يمثل تهديداً محتملاً لتوازن القوى النووية التقليدي، ويثير مخاوف من سباق تسلح جديد يمكن أن يؤدي إلى توترات عسكرية استراتيجية على مستوى العالم. وفي المقابل، ترى الصين أن هذه المزاعم جزء من حرب إعلامية تهدف إلى تقييد تطورها العسكري، بينما تؤكد على التزامها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسلحة النووية.

يبرز البرنامج النووي الصيني كأحد الملفات الأكثر حساسية في العلاقات الدولية اليوم، لما يحمله من تأثير مباشر على الأمن العالمي واستقرار الشرق الأقصى والمحيط الهادئ. ومع استمرار تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والرؤوس النووية الحديثة، يبقى السباق بين القوى الكبرى حول الترسانة النووية الصينية تحت المراقبة الدولية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الأمريكية وتستمر موسكو وبكين في تأكيد موقفهما الدفاعي والاستراتيجي. ويبدو أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مدى تأثير التحديث النووي الصيني على الأمن الدولي والسباق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين.

أمريكا الصين أمريكا والصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

نائب: توجيهات الحكومة للمحافظين الجدد تعزز الثقة في مناخ الاستثمار

النائب عفت السادات

حزب السادات: تصريحات سفير أمريكا لدى إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها

مجلس النواب

غدًا.. صحة النواب تناقش أزمة المرضى ونقص الأدوية والمخالفات في تراخيص الصيدلة

بالصور

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد