ماجدة خير الله: اللجان الإلكترونية تنكشف سريعًا والحكم الأول والأخير للجمهور

قالت الناقدة ماجدة خير الله إن أي شخص يلجأ لاستخدام لجان إلكترونية للترويج لرأي أو الهجوم على الآخرين “يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره”، مؤكدة أن الحقيقة تنكشف في النهاية، سواء كان الرأي موضوعيًا نابعًا من الجمهور، أو مدفوعًا عبر لجان إلكترونية.

وأضافت خلال برنامج إحنا لبعض للإعلامية نهال طايل أن الجمهور يملك الوعي الكافي لتمييز الرأي الصادق من الحملات المصطنعة، مشددة على أن “في الأول والآخر، الجمهور هو المختار وهو الحكم الحقيقي”.

دعم التجارب الجديدة.. ورفض انتظار شيخوخة الموهبة

وأعربت خير الله عن دعمها الكامل لأي تجربة فنية جديدة، مشيرة إلى نموذج “فخر الدلتا” كمثال على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب. وتساءلت: “هل ننتظر حتى تشيخ الموهبة؟”.

وأكدت أن أي فنان شاب يمتلك الموهبة وشارك في أدوار صغيرة، من حقه أن يحصل على فرصة بطولة، مضيفة: “ما دام شاب عنده موهبة وخد أدوار صغيرة واتعمله عمل بطولته.. إيه المشكلة؟”.

برنامج رامز إهانة وابتذال

في سياق آخر، وجهت ماجدة خير الله انتقادات حادة لبرنامج رامز جلال شو، معتبرة أنه قائم على إهانة الممثلين والابتذال، ولا يصح الصمت على ذلك.

وقالت إن هذا النوع من البرامج قد يكون مؤذيًا نفسيًا، مؤكدة أن أي شاب أو فنان يطالب بتعويض من رامز جلال هو صاحب حق، لأن ما يحدث قد يتسبب في أضرار معنوية ونفسية لا يمكن تجاهلها.