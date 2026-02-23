قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026: أخبار سارة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.
 

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

 

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026


ابذل جهدًا للحفاظ على سعادتك مع شريك حياتك. على الصعيد المهني، سيكون جدولك مزدحمًا اليوم، وستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد. تحكّم في نفقاتك. ولن تواجه أي مشكلة صحية اليوم..

 

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا


دوّن ملاحظات واضحة، وحدّد أهدافًا صغيرة لفترة ما بعد الظهر. إنجاز مهمة واحدة على أكمل وجه سيبني ثقتك بنفسك. إذا طُلب منك قيادة مهمة صغيرة، فاقبلها باحترام، وأظهر تخطيطًا دقيقًا. 

 

برج الميزان اليوم عاطفيًا


ستشهد العلاقة بعض المشاكل البسيطة، ومن مسؤوليتك المبادرة لحلها قد يؤثر شخص ثالث أو قريب على قرارات شريكك، مما قد يسبب مشاكل خطيرة في بداية اليوم من الأفضل تخصيص المزيد من الوقت لشريكك. قد تصادف أيضًا حبيبًا سابقًا لإحياء علاقة حب قديمة، مما قد يعيد السعادة إلى حياتك. 


برج الميزان اليوم صحيًا
 

 قد تعاني النساء من مشاكل في صحة الفم. قد يتغيب الأطفال عن المدرسة بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، يجب على المسافرين اصطحاب حقيبة إسعافات.


توقعات برج الميزان للفترة المقبلة


سلوكك مهم للغاية في الاجتماعات، استغل مهاراتك التواصلية لإبهار العميل. قد يواجه العاملون في مجال الآلات صعوبة في إنجاز بعض المهام. يُعدّ النصف الثاني من اليوم مناسبًا لإجراء مقابلات العمل. سيتلقى الطلاب الراغبون في مواصلة دراساتهم العليا أخبارًا سارة.

