متحف المجوهرات الملكية يحتفل بـ شهر رمضان

احتفل متحف المجوهرات الملكية بـ شهر رمضان الكريم ،و ذلك من خلال ورش عمل للأطفال بالتعاون مع فنانة متميزة.



أوضحت إدارة متحف المجوهرات الملكية، أن ورشة العمل شارك فيها 10 أطفال تضمنت،ورشة الكونكريت، لتعلم صب أشكال رمضانية متنوعة وتلوينها، بالإضافة إلى عمل فانوس من الديكوباج بصور أفراد من الأسرة العلوية.

أشارت إلى كما قام الأطفال بعمل مجسم لفانوس رمضان من الكوولاج باستخدام الفوتوهول وقماش من أشكال رمضانية، مشيرة إلى بعد الانتهاء من الورشة تم تنظيم جولة أرشادية لهم داخل قاعات المتحف.



متحف المجوهرات الملكية

يذكر أن متحف المجوهرات الملكية قصرا مملوكا لزينب هانم فهمي وبدأ بناؤه في عام 1919 في منطقة زيزينيا، ثم أكملت أبنتها بنائه الأميرة فاطمة الزهراء أحدى أحفاد محمد علي باشا والي مصر، وأقامت في القصر عام 1923.

يعرض المتحف الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع القاعات القصر الرائعة عاكسًا أسلوب حياتها الفخم؛ فمن بين مقتنيات المتحف تعرض قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.

كما يتم عرض المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر.