قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف المجوهرات الملكية يحتفل بـ شهر رمضان

متحف المجوهرات الملكية
متحف المجوهرات الملكية
محمد الاسكندرانى

احتفل متحف المجوهرات الملكية بـ شهر رمضان الكريم ،و ذلك من خلال ورش عمل للأطفال بالتعاون مع فنانة متميزة.
 

أوضحت إدارة متحف المجوهرات الملكية، أن ورشة العمل شارك فيها 10 أطفال تضمنت،ورشة الكونكريت، لتعلم صب أشكال رمضانية متنوعة وتلوينها، بالإضافة إلى عمل فانوس من الديكوباج بصور أفراد من الأسرة العلوية.

أشارت إلى كما قام الأطفال بعمل مجسم لفانوس رمضان من الكوولاج باستخدام الفوتوهول وقماش من أشكال رمضانية، مشيرة إلى بعد الانتهاء من الورشة تم تنظيم جولة أرشادية لهم داخل قاعات المتحف.


متحف المجوهرات الملكية

يذكر أن متحف المجوهرات الملكية قصرا مملوكا لزينب هانم فهمي وبدأ بناؤه في عام 1919 في منطقة زيزينيا، ثم أكملت أبنتها بنائه الأميرة فاطمة الزهراء أحدى أحفاد محمد علي باشا والي مصر، وأقامت في القصر عام 1923.

يعرض المتحف الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع القاعات القصر الرائعة عاكسًا أسلوب حياتها الفخم؛ فمن بين مقتنيات المتحف تعرض قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.

كما يتم عرض المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر.

متحف المجوهرات الملكية إدارة متحف المجوهرات الملكية متحف المجوهرات المجوهرات الملكية المجوهرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

ترشيحاتنا

ارشيفيه

صدمتهما نقل.. إصابة شخصين على طريق شربين بالدقهلية

ارشيفيه

بسبب اشتعال أنبوبة غاز.. حريق بمنزل وإصابة اثنين بالدقهلية

المجني عليه

حبس المتهم ووالده وشقيقه بتهمة قـ.تل نجل خاله في المنوفية

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد