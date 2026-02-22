محافظ كفرالشيخ: اعتماد تحديث 85 حيزًا عمرانيًا جديدًا بـ4 مراكز

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اعتماد تحديث 85 حيزًا عمرانيًا جديدًا بنطاق مراكز سيدي سالم، مطوبس، دسوق، وكفر الشيخ.

يأتي هذا في ضوء توجه المحافظة نحو التوسع العمراني المخطط وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن تحديث الأحوزة العمرانية الجديدة، التي تشمل 66 عزبة و19 قرية بتلك المراكز يهدف إلى تقنين أوضاع البناء، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتعزيز مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتنظيم التوسع العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على استيعاب النمو السكاني والحفاظ على الأراضي الزراعية، والحد من التوسع العشوائي، ضمن خطط التنمية المستدامة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.