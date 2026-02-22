عمر أمين يحصد برونزية بطولة ألكسندر ميدفيد للمصارعة

حصد عمر أمين، لاعب المنتخب المصري للمصارعة، الميدالية البرونزية، خلال منافسات بطولة ألكسندر ميدفيد الدولية، التي أُقيمت بمدينة منسك بدولة بيلاروسيا خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

واستهل عمر أمين مشواره في البطولة بقوة بعدما حقق الفوز في مباراته الأولى أمام بطل كازاخستان بنتيجة 6-0، قبل أن يواصل تألقه ويتغلب في المباراة الثانية على بطل بيلاروسيا بنتيجة 7-0.

وفي اللقاء الثالث، تمكن من تحقيق فوز صعب على بطل روسيا بنتيجة 8-6، قبل أن يتعرض للخسارة أمام بطل كازاخستان في المباراة التالية، ليعود مجددًا ويحقق الفوز في مباراته الخامسة أمام بطل كازاخستان بنتيجة 9-2، ويحسم الميدالية البرونزية لصالحه.

وقال العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، إن تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة دولية قوية يعكس تطور مستوى لاعبي المنتخب المصري وقدرتهم على المنافسة أمام أبطال العالم.

وأضاف أن الاتحاد يعمل وفق خطة إعداد طويلة المدى تهدف إلى الاحتكاك الدولي المستمر ورفع المستوى الفني والبدني للاعبين، بما يسهم في تحقيق نتائج مميزة خلال البطولات القارية والعالمية المقبلة.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للمصارعة تصريحاته مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم للمنتخبات الوطنية، مع التركيز على إعداد جيل جديد قادر على تحقيق إنجازات تليق باسم الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وترأس بعثة المنتخب المصري المشاركة في البطولة العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

وشهدت منافسات بطولة إلكسندر ميدفيد مشاركة أكثر من 220 لاعبا يمثلون مختلف دول العالم، ما منح البطولة قوة فنية كبيرة ومستوى تنافسيا مرتفعا.