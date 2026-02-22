محمد فاروق: ربيت ولادي على إن كل واحد منهم يطلع بشخصيته

قال رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، إنّ تربية أبنائه تتم على أسس الحرية والمسؤولية الشخصية، بعيدًا عن الضغط التقليدي أو التوجيه المفرط.

وقال فاروق: "أنا شخصية مختلفة عن والدي، وكل واحد في ولادي أنا مربيه على إنه يطلع بشخصيته هو، مش عايزه يطلع بالطريقة الفلانية أو بالشخصية الفلانية".

وأضاف فاروق في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنه لم يفرض على أبنائه اختيار تخصصات معينة، بل منحهم الحرية في اختيار الجامعة والكورسات التي تناسب اهتماماتهم، مؤكداً أن التجربة الحياتية والخبرة العملية أهم من أي فرض أكاديمي.

وتابع: "أنا ما ضغطتش على حد إلا حاجات قليلة، هم اللي كانوا بينقوا الجامعة وبيختاروا الكورسات، والشغل أكتر حاجة بتعلم الواحد وبتديه خبرة عشان حتى لما يتجوز يبقى عارف الدنيا ماشية إزاي".

وعن المساواة بين الأبناء من حيث التربية، شدد فاروق على أن البنت اليوم تساوي الولد في كل شيء، وأنه لا فرق في المعاملة أو التوجيه: "لا متهيأ لي النهاردة البنت زي الولد، فلازم تبقى عايشة الحياة ما تبقاش عايشة في الـ Lala land كدة مش عارفة الدنيا ماشية إزاي".

وأوضح أن العمل والمشاركة في الحياة العملية تمنح الفتاة خبرة وقدرة على مواجهة تحديات الحياة بشكل مستقل.

وأكد فاروق أن دوره كأب يركز على تزويد أبنائه بالقيم الأساسية والقدرة على اتخاذ القرارات، مع السماح لهم بالاستكشاف والخطأ والتعلم من تجاربهم الخاصة، معتبرًا أن هذا الأسلوب هو سر نجاح الأبناء في الحياة العملية والشخصية على حد سواء.

