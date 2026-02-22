رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يناقش مشاكل المواطنين بعد صلاة التراويح

أدي حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد صلاة التراويح بمسجد النخيل بمركز ومدينة بلاط يرافقه عمار منصور نائب أول المركز وعددا من التنفيذين.

وبعد الانتهاء من صلاة التراويح استمع رئيس المركز لبعض مشاكل المواطنين ووعد بحل كافة المشاكل وفق ما هو متاح طبقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك .

وتطرق لبعض المشاكل منها حل مشاكل الاسمده وأكد رئيس المركز أنه يقوم بالمرور بنفسه يوميا علي الجمعيات الزراعيه لتذليل اي مشاكل تعوق توزيع الاسمده علي المزارعين .

ووجه رئيس المركز بتزويد بعض الشوارع بحي النخيل بكشافات إنارة بناءا علي طلب بعض المواطنين.

وأكد رئيس المركز أنه لايألو جهدا في إيجاد حل لأي مشكله وفقا لما هو متاح من الإمكانيات لافتا الي أن مكتبه أمام المواطنين.



يأتي ذلك طبقا لتوجيهات السيده حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بضرورة تواجد رؤساء المراكز والنواب وسط المواطنين للاستماع لهم وحل مشاكلهم وتذليل أي معوقات من شأنها تعكر صفو المواطنين .