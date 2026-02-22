محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا من القيادات الهندسية

استقبلت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم ، وفدًا من القيادات والخبرات الهندسية، ضم المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوسفات مصر، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة، واللواء هشام أبو سنة رئيس فرع نقابة المهندسين المصرية الأسبق؛ وذلك لتقديم التهنئة وبحث أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ورحّبت المحافظ بالوفد الزائر، معربةً عن تقديرها لهذه الزيارة التي تعكس روح التعاون والتكامل بين الخبرات الهندسية ومؤسسات العمل بالمحافظة؛ بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشترك، وفي مقدمتها إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بأعمال رفع كفاءة الوصلات المتهالكة بطريق الداخلة/ الخارجة بطول 40 كم، بدايةً من منطقة أبو طرطور وحتى قرية المنيرة، بالتنسيق مع شركة فوسفات مصر؛ تمهيدًا لبدء التنفيذ بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق ودعم حركة النقل وخدمة المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات التنموية المشتركة المقرر تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والشركة.