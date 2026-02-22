رئيس قسم الإعلام بجامعة الخليل: مسلسل "صحاب الأرض" يخوض معركة السرديات

أشاد الدكتور سعيد شاهين رئيس قسم الإعلام بجامعة الخليل، بمسلسل "صحاب الأرض"، مؤكدًا، أنه عمل درامي وطني وقومي بارز يسلط الضوء على المعاناة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

وأكد شاهين في حديثه أن العمل الدرامي يأتي في سياق معركة مستمرة على السرديات الوطنية، تتواكب مع جهود الدبلوماسية ومقاومة الاحتلال.

وأوضح، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المسلسل يوضح الصورة الحقيقية للإنسان الفلسطيني، بعيدا عن المزاعم الإسرائيلية التي تصوره دائماً كإرهابي يسعى لإراقة الدماء.

وقال: "يبرز هذا العمل البعد الإنساني للفلسطيني، ويجسد المعاناة، والصمود، والبطولة، مما يجعله مشروعاً ثقافياً وإعلامياً مهماً في الدفاع عن الرواية الفلسطينية".

وذكر، أن الاحتلال يسعى من خلال حملات التضليل على المنصات الرقمية إلى طمس الحقائق وتشويه الصورة الفلسطينية، مؤكداً أن مسلسل "صحاب الأرض" يشكل ردّاً قوياً على محاولات الاحتلال لتغيير السرديات وإخفاء الحقيقة، ويقدم للعالم العربي رؤية أصيلة لمقاومة الشعب الفلسطيني وبطولاته.

